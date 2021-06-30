寶寶大過天｜張頴康獲讚好老公　高調向麥雅緻示愛：一輩子嘅愛人

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-30 19:45

TVB劇集《寶寶大過天》中除了悠悠（岑麗香飾）同阿山（馬國明飾）一家因為長輩的教育理念不同而產生矛盾之外，悠悠表姐葉帆（陳自瑤飾）同老公阿淙（張頴康飾）就一直受生仔一事困擾，阿淙媽媽（潘芳芳飾）不斷逼葉帆生仔，但兩人結婚多年都無所出，劇情講到葉帆被診斷為不育，阿淙媽媽怪責她，不過阿淙就霸氣護妻，令葉帆非常感動！

葉帆（陳自瑤飾）同老公阿淙（張頴康飾）一直受生仔一事困擾。（電視截圖）

阿淙不願老婆受苦。（YouTube影片截圖）

雖然葉帆同阿淙一直為生B而努力，但始終未能成功懷孕，醫生建議可以嘗試人工受孕或者做試管嬰兒，但阿淙不願老婆受苦，更出言頂撞媽媽：「我娶阿帆返嚟係要佢幸福，唔係要佢捱苦㗎，更何況阿媽你都係女人嚟㗎，你可唔可以唔好做咗奶奶之後，就係咁為難另一個女人呀？」這番說話不但令葉帆大受感動，不少觀眾都大讚阿淙是好老公！

霸氣護妻！（YouTube影片截圖）

重溫霸氣護妻：

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其實張頴康在現實中同樣是一位絕世好老公，他與麥雅緻（Angie）因為工作而認識，兩人拍拖四年後，在2012年結婚，婚後先後誕下囡囡小豆及囝囝小花生，更即將迎來第三胎，變成一家五口。兩人經常在社交平台公開放閃，張頴康曾在相識14周年紀念日時發文回憶第一次約會的細節，又會在每年的結婚紀念日高調示愛，他曾寫道：「多謝老婆8年前奮不顧身咁嫁咗俾我，仲幫我生咗兩個咁聽話嘅小朋友！老婆，我愛你！」與Angie相識至今的點滴他都牢記心中，更直言：「如果畀我再揀多次，我一樣會決定娶你做我老婆！我愛你！」而「我愛你」更是張頴康時時掛在嘴邊的三個字，毫不吝嗇地向Angie表達愛意，羡煞旁人！

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張頴康是圈中出名的愛妻號，但經歷父母離異的他曾對婚姻失去信心，直至Angie的出現讓他改變看法，有信心與太太攜手建立幸福家庭：「我可以做到顧家嘅人，並唔係因為我天生就係個咁嘅人！而係有一個女人能夠畀到一個男人想顧家嘅心，先至係最重要！老婆，多謝你成就咗我做一個咁嘅男人！」作為演員，張頴康不時需要拍攝親熱戲份，但Angie毫不介意，支持老公，而張頴康亦非常識做，每次拍完錫錫戲都會即刻返屋企沖乾淨涼，錫錫返個老婆！

每次拍完錫錫戲，都係即刻返屋企沖乾淨涼，錫錫返個老婆先！（IG@cheungwinghong）

張頴康的收入一向交由老婆管理，他曾透露自己每天僅有一百港元作零用錢，點知卻引來網民紛紛指責Angie苛刻，張頴康事後發文為對方平反：「就算我搵幾多錢畀家用，都彌補唔到佢為咗個家嘅付出！如果冇我老婆一直以嚟管理我嘅生活，唔好話100（元）零用錢，我諗我而家一定仙都唔仙吓！」早前Angie生日，張頴康在IG Post出多張合照，並寫道：「同往年一樣，我只係想我老婆身體健康，每一日都過得開開心心！」雖然只是簡簡單單的願望，但都可見兩公婆之間的甜蜜同幸福！

兩公婆好恩愛，張頴康更指Angie係一輩子嘅愛人！（IG@cheungwinghong）