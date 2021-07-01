寶寶大過天｜葉蒨文轉簽經理人合約　望挑戰做主持：我好吹得水

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-07-01 20:15

憑着TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「島大女神」Candy一角而為人熟悉的葉蒨文（Sophie），在劇集《使徒行者3》、《大步走》、《愛美麗狂想曲》中的演出都令人眼前一亮，近日她在《寶寶大過天》中飾演秘書Tammy，雖然戲份不多，但其實Sophie已經與公司簽了經理人合約，正式成為「親生女」，相信未來的機會會愈來愈多！

葉蒨文（Sophie）憑着TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中「島大女神」Candy一角而為人熟悉。（IG@sophieysm）

劇中Sophie飾演的Tammy對悠悠（岑麗香飾）這位職場媽媽態度一點都不友善，但她在接受《香港01》訪問時就笑言拍攝過程都幾順利：「香香有經驗又好人，完全唔驚佢會介意，我覺得佢都知道只係拍戲先會咁。而且我個人都好少會介意人哋嘅諗法而搞到自己怯，我都算係唔係好理人哋講咩個種人，我個人最大嘅敵人係自己，我好多時拍戲怯係因為我覺得會怕做唔到自己嘅要求，而畀自己太大壓力，不過都努力改善緊自己嘅心理質素。」

劇中Sophie飾演的Tammy經常串悠悠（岑麗香飾）。（YouTube影片截圖）

現年28歲的Sophie在2016年參選港姐後入行，由路人甲做起，之後憑着《愛·回家之開心速遞》中「島大女神」一角彈出，成功吸引不少粉絲關注。雖然Sophie入行四年幾以來參演過不少劇集，但直至去年在台慶劇《使徒行者3》中才首度孭重戲份，飾演保安局副局長千金蘇淼淼，同袁偉豪（Ben）有不少親熱戲。而在《大步走》中，Sophie出場只有短短幾分鐘，但就憑着一幕大騷白滑長腿的戲份成功搶鏡！

Sophie與Ben在《使徒行者3》中有連場激吻戲！（YouTube影片截圖）

在《大步走》中成功搶鏡！（電視截圖）

Sophie有樣有身材，一直被外界睇好有潛力上位，今年終於轉簽經理人合約，她更表示是公司主動提出：「未知公司點樣安排，但收入方面都係多勞多得，都係睇吓做咗幾多個show。（做親生女機會多啲？）我都係咁諗呀，所以其實我冇睇清楚合約都簽咗啦，應該話有睇清楚，但係冇同公司去計較啲細節。我覺得做人應該要有底線，但係唔使成日怕蝕底，始終係大公司，我做好自己就得啦，冇得計較咁多，但我有根據自己嘅本錢爭取一下嘅。至於工作機會，因為我係路人甲開始做起，其實一路都係循序漸進，所以工作一路都係慢慢愈來愈多，期待公司有更多嘅安排畀我。」

Sophie希望有機會擔任大騷司儀。（IG@sophieysm）

Sophie一直以來都以拍劇為主，她透露目前有四套劇在手，但之後都想嘗試參與更多綜藝節目：「身邊啲同事都話我個性格同外表好唔同，估唔到我咁多嘢講同埋咁鍾意搞gag，都幾適合綜藝節目。（想試邊類型嘅節目？）我好吹得水嘅，試吓帶貨都幾好玩，配音同埋偵探都可以試，同埋想試吓做大騷司儀。（覺得自己口才如何？）我覺得自己都唔差，好叻唔敢講，絕對可以試吓栽培。有時都係想要一個機會啫，我都未試過點知自己程度呢？」