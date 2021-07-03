做家務的男人3 | 楊千嬅曾同丁字高分手1年　自認天生一對需努力

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-03 15:15

楊千嬅同丁子高最近在真人騷《做家務的男人3》中，分享了不少家庭生活，兩人的相處模式也受到網友大讚，看到了美好愛情的樣子。在最新一集，千嬅看到宋妍霏爸爸保存了30年為太太寫的情書，不禁感動落淚。

千嬅被宋妍霏父母的愛情所感動。（視頻截圖）

觀察室中，千嬅透露自己曾收過丁子高的「分手」情書，她解釋說：「那種分手不是因為什麼問題要分開，而是那個時候我們剛剛走在一起，是挺大壓力的，周圍的人都會有一種不一樣的目光，這是演藝圈的每一個藝人，在感情路上的一種考驗吧，有影響到他的家。」千嬅表示，當時丁子高告訴她，自己要回上海了：「他爸爸說你在香港搞什麼，為什麼一直被寫，整個禮拜都這樣子寫你不好的。因為把他家裏面的人都翻出來這樣子，所以他就感到壓力，但是那個時候的我也沒有反應，就是說你還是回去吧，因為我覺得有一天你會回來，就是對的。」說到這裡，千嬅有一些哽咽，她直言看宋妍霏父母的愛情非常感動：「就是兩個人是沒有天生一對的，天生一對是要努力的。」

千嬅同丁子高一起經歷了很多。（視頻截圖）

一年後，丁子高回到香港找千嬅，一年後兩人就結婚了，千嬅感慨道：「還好當初沒有放棄，我跟我先生都沒有放棄，可以走到今天這樣。」

千嬅同丁子高很受網友歡迎。（微博@愛奇藝做家務男人）