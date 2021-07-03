「女魔頭」Anna Wintour成長之路充滿傳奇色彩　曾任成人雜誌編輯

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-03 21:00

2006年的經典時尚電影《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）上映後Hit爆全球，被視為時尚教科書與職場成長指南，適逢今年電影播出15周年，最近引起很多時尚迷討論，除了電影中的穿衣搭配之外，就是「女魔頭」的原型，Anna Wintour。

Anna Wintour相當霸氣。（GettyImages）

一頭Bob短髮搭配墨鏡，是Anna Wintour多年來的標誌，從不羈少女到時尚界呼風喚雨的主編，她的經歷也同樣也充滿傳奇色彩。

1949年11月，Anna Wintour在倫敦出生，從小就特立獨行。學生時期，她嫌校服太醜，便將過膝的長裙剪為短裙，被校長發現後，隨即退學，由此可以看出，Anna Wintour對服裝的執着在當時已有苗頭。因此這位主編既沒有中學畢業，也沒有進入過高等院校接受高等教育。

沒有再重返校園的Anna Wintour靠父親的關係，開始擔任英國雜誌《Harpers & Queen》的編輯，開始時尚生涯。但由於同上司想法不合，於是她便辭職前往美國發展，成為美版《Harper’s BAZAAR》初級編輯，但其後便因「不太了解美國市場需求」被開除。離開之後，Anna Wintour又為成人雜誌《VIVA》擔任時尚編輯，雖然職級大過之前兩間公司，可惜這本雜誌基本同時尚沒有什麼關係，且不久後就停刊，Anna Wintour可謂一次又一次遭遇事業滑鐵盧。

在加入《VOGUE》之前，真正對Anna Wintour影響較大的，要數女性雜誌《Savvy》以及集生活、文化、政治、風格等為一體的雜誌《New York》。前者令她開始了解獨立女性讀者的想法，後者更是她人生的轉折點。在《New York》擔任時尚編輯的Anna Wintour主導的封面與題材引起業內人士關注，成績斐然，其後受到美國國際期刊出版集團康泰納仕（Condé Nast Publications）出版人Alex Liberman青睞，1988年正式加入《VOGUE》，擔任首位創意總監，一直工作至今。

進入《VOGUE》之後，Anna Wintour進行了一系列改革，首先將當時的「頭部特寫」封面改頭換面，讓以色列模特兒Michaela Bercu身穿價值1萬美元的Christian Lacroix高定上衣，搭配僅40美元的Guess牛仔褲，這亦是第一次讓模特兒穿上牛仔褲，旨將時尚推向普通民眾。

根據之前的工作經驗， Anna Wintour發現名人明星效應，於是在1989年讓麥當娜（Madonna）拍攝封面，有指當時買到脫銷。隨著銷量的提升，廣告量也越來越多，在《Men’s Vogue》首次發布時，就創下164頁廣告的記錄。

Madonna的封面方面今時今日也別有一番味道。（雜誌封面）

在雜誌方面取得巨大成功後，Anna Wintour開始涉足「時尚奧斯卡」的Met Gala，在她接任擔任主席後，這個慈善晚宴逐漸成為名利場，明星、KOL、設計師等無一不在此爭妍鬥麗。

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另一件軼事，就是Anna Wintour同前美國國務卿希拉莉（Hillary Clinton）的關係。在希拉莉作為第一夫人時，曾因穿衣打扮土氣而受到群嘲，Anna Wintour主動請纓希拉莉，希望為她提供造型建議，此後很多服裝都由Anna Wintour為其挑選，衣品大大提升，在出席一些重要場合前，希拉莉都會先咨詢Anna Wintour，可見她的重要性。而在奧巴馬（Barack Obama）競選時，Anna Wintour也曾為Michelle Obama設計過不少造型。

Anna Wintour絕對算是一位傳奇又勵志的女性，既有野心又有能力，懂得審時度勢，把握機會，11月即將踏入72歲的她，依然在職場叱咤風雲。即使近年來受到一些爭議，但也不可否認她為時尚界做出的努力與貢獻。