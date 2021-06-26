DIOR MEN 2022春夏男裝攜Travis Scott合作　打造柔和夢幻沙漠風

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-26 21:30

DIOR 2022春夏男裝系列於香港時間25日晚8點發布，今次DIOR MEN創意總監Kim Jones邀請美國音樂人Travis Scott共同打造，以「CACTUS JACK DIOR」為主題，這也是Kim Jones首度同音樂人合作。

Travis Scott同Kylie Jenner育有一女。（Instagram@travisscott）

Cactus代表Travis Scott家鄉美國德州，Jack源自他的本名Jacques Berman Webster II。秀場打造出一個粉色沙漠，巨型玫瑰、Cactus Jack的標誌性仙人掌以及各類植物屹立兩旁，德州長角牛頭骨裝飾靜置一側，頂上是絢爛的「天空」。雖然場地不大，但格外有氛圍，為單一的沙漠增添夢幻。

今季發布的51套Look中，以白色、深啡色、深藍色為基調，包含DIOR經典標識結合Travis Scott手繪圖案，以印花以及刺繡形式呈現：

沙漠地貌、仙人掌Jack形象隨處可見：

Graffiti融入美國當代藝術家George Condo手繪作品的襯衫：

解構DIOR Oblique刺繡，與仙人掌形式重塑，點綴於針織之上：

大量運用蟒蛇紋：

除了將街頭藝術與當代藝術運用到服飾上之外，還有粉色、淺藍、香芋紫等夢幻色，柔和又迷幻：

Cactus Jack是Travis Scott個人品牌，雖然今年才29歲，但他在音樂方面與時尚方面都發展不俗，各大品牌Nike、麥當勞、Bottega Veneta等都曾相繼邀請他合作，可見其影響力。