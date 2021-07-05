香港小姐2021｜「深圳佳麗」陳詩帆只得中學畢業　為工作放棄進修

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-05 23:00

《香港小姐2021競選》28位入圍佳麗今日（7月5日）首次會晤傳媒，從資料上看來，都不乏身材標青的佳麗，有「花女」陳聖瑜（Yvette）、關楓馨（Fabienne）和梁允瑜（Chole）等幾位在賽前亦獲得不少關注，其中也不乏大學或項士生參選，但唯獨是有一位在深圳工作的佳麗，陳詩帆（Fiona）只有中學學歷。

陳詩帆（Fiona）回自深圳。（陳順禎攝）

陳詩帆（Fiona）接受《香港01》訪問時，表示自己在香港讀書，於深圳任職商演活動統籌，同時也會擔任大會司儀。她說：「大概有兩年，不過而家已經辭咗職。」問及，會否覺得學歷上比不上其他佳麗，她就回答：「每個人選擇唔同，可以通過其他方法增值自己，其實唔一定要通過讀大學。」

「深圳佳麗」陳詩帆：「呢個世界有14億中國人，每個人選擇都唔同，唔一定唔進修就係一個好衰嘅人。」（陳順禎攝）

她續說：「呢個世界有14億中國人，每個人選擇都唔同，我自己唔後悔就得，讀書一定係最好，但係自己可以睇多啲書，唔一定唔進修就係一個好衰嘅人，我而家呢個時刻嘅自己就係最好。嗰時唔讀大學係有一個好好嘅機遇，所以就去咗做主持人（司儀），其實自己好鍾意，我覺得兩者可以一齊做。」會不會怕因為有口音而被網民揶揄？她就突破「轉Channel」以普通話回答：「唔一定會有人識晒全部語言，我說普通話也是非常標準，如果你覺得每個人都學粵語，我是很建議，但是多元化的語言都可以重新學習，呢個唔係好難。」

同場加映：香港小姐2021｜28位候選佳麗終極現身 三大熱門成功跑

即睇高清相：