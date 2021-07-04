鄭希怡呻同黃伊汶一年冇見　二人仔女合照陳真神複製媽咪Emme樣貌

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藝人鄭希怡（Yumiko）與黃伊汶（Emme）一向好老友，而她們的小朋友年紀相差一歲左右，所以Yumiko女兒「梁浸浸」和Emme兒子陳真都好friend。日前，兩位靚媽都在IG上載他們兩家人聚會的照片，Yumiko寫道︰「15個月冇見…Happy to see u all……」，而Emme就寫道︰「一年不見如隔三秋，實在太掛住大家嘞 #兩個媽咪兩個仔女終於見面」。

Yumiko和Emme合照，兩個都好靚！（IG@yumiko.chengy）

除了見到Yumiko保養得相當好外，較少露面的Emme原來也「十年如一日」，外表跟當年出道時分別不大。6歲的「梁浸浸」和5歲的陳真的合照中，見到兩個小朋友都好cute cute，「梁浸浸」一向出名似媽媽Yumiko，但原來陳真愈大跟媽咪Emme愈來愈似樣，特別是眼睛和鼻子，網民留言話︰「兩個唔再係bb樣」，的確是長大了很多呢！

點擊下圖看更多Emme和Yumiko的照片︰

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