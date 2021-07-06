珉娥直播爆AOA有愛性生活成員　留言點名申智珉激嬲網民

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-07-06 11:45

前韓國女團AOA成員珉娥自去年7月，在網上控訴出道10年來被前隊長智珉欺凌後，更曾三度上傳界手照，情緒問題一直令人擔心。可是繼珉娥被踢爆不時前言不對後語，早前又捲入三角戀做小三後，網民似乎開始質疑珉娥持續在網上爆料的目的。

日前珉娥在直播中大爆AOA有愛性生活的成員，因而惹來爭議。（IG/@kvwowv）

日前（4日）珉娥於直播中承認誤當小三，自稱也是前男友的受害者。起初珉娥講到自己因霸凌壓力患上子宮頸癌（癌前病變），她被質疑是否因頻繁性行為導致。珉娥反駁雖然曾有過性行為，但頻率比身邊的朋友少，更直指AOA中有喜愛性生活的成員。由於爆料突然亦再次與已離開的AOA拉上關係，因此引來部分粉絲不滿，有人留言指責她想將全部成員拖下水，沒想到珉娥竟直接開名回答「我說的是申智珉」。

沒想到珉娥直接點名前隊長智珉。（IG/@kvwowv）

同場加映：前AOA珉娥認愛被爆疑做小三 發長文澄清兩段感情沒有重疊

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雖然留言已被刪除，但珉娥再一次陷入爭議，不少網民開始質疑她自爆被欺凌的目的，表示智珉已為事件道歉及退出演藝圈，珉娥不應再追撃對方。早在去年，珉娥已曾爆料智珉會帶男人回AOA宿舍，但事後被粉絲翻出二人並不是住在同一宿舍。

智珉曾被爆帶男人回AOA宿舍。（IG/@jiminbaby_18）

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