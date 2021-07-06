陸詩韻想同ERROR合作　讚193等人夠貼地：我要向佢哋學習

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-07-06 20:45

陸詩韻（Sharon）周二（6日）出席超級市場韓國食品節開幕禮，談起近日自家護膚品牌工作室開幕，光是裝修就花費百多萬，Sharon透露在疫市下生意算是不錯：「始終係自己屋企物業，投放多啲錢去裝修都係投資嚟，如果租嘅就唔捨得揼咁多錢；上年生意額的確好咗，可能因為疫情關係美容院開唔到，所以今年就想擴充，趁自己仲有氣力拼搏，我成日都講想45歲退休！」至於被冠上「女強人」的稱號，Sharon就質疑這是否一個美譽：「如果可以我都不想努力了，但自己事業心重，感情方面就交畀個天，自己都唔急！」Sharon透露身邊的確有追求者，但都要講求緣份與是否投契。

陸詩韻在參選《香港小姐》之前曾經在韓國航空公司擔任空姐3年，由於一年幾乎有一半時間在韓國，所以對這個地方特別有情意結。（梁碧玲攝）

陸詩韻去年曾為ViuTV拍攝電視劇《熟女強人》，她表示希望可以平衡事業與演藝工作：「我都鍾意拍嘢，見返圈內朋友好開心，而一路都有接洽劇集工作，如果十零廿日我都可以做到工作分配。」Sharon又談到在ViuTV拍劇與娘家TVB最大的分別在於「人」：「TVB嘅演員大家成日都喺電視城見到，而ViuTV就有啲我平時好少接觸到，有歌手又有電影人，我又覺得幾新鮮、幾得意。」

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問到是否希望與近來炙手可熱的男團MIRROR合作，Sharon就笑指自己比較偏愛ERROR：「我好鍾意佢哋四個，193（郭嘉駿）、保錡、肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）每個都好有Talent，我睇晒佢哋所有節目，同花姐（黃慧君）去旅行嗰啲笑到我，係我茶餘飯後嘅娛樂，同埋佢哋嘅節目好貼地，喺我個年代嚟講好少咁貼地，係電視螢光幕上嘅一個新突破，年輕人好有新嘅概念，反而我要向佢哋學習。」