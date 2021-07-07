網民製作吳京全身受傷圖勁震撼　縫針高達100多針可領殘疾證

撰文： 黃欣華 最後更新日期： 2021-07-07 16:24

現年47歲的武打巨星吳京憑自編自導《戰狼》系列電影爆紅，一直以「鐵血硬漢形象」給觀眾留下了非常深刻印象。入行多年，吳京大部分戲份都是親力親為，拒絕用替身，以致身上大傷小傷無數，近日更有內地網民為吳京整理了一張全身受傷圖，根本上吳京從頭到腳沒有一處是完好的，幾乎是用命來賺錢。同時也讓人心疼，引發了網友們的熱議。

不少網民紛紛稱讚吳京拍戲太敬業。（微博照片/@吳京）

圖片顯示，吳京的頭部8歲時被棍子毆打過，20歲時被槍戳傷，32歲時經歷過腦震動。他的眼睛被炸傷進行過視網膜修補，鼻樑縫過5針，斷過兩次。吳京的四肢更是各種骨折，韌帶斷裂、拉傷，被斧頭砍傷見骨，肋骨骨碎，腳扭傷等等，就連手指都骨折或者被切斷過，下肢甚至還在14歲一度癱瘓。粉絲統計他全身縫過100多針，相當恐怖。吳京更曾透露：「我下半身癱瘓過，你癱瘓過嗎？我現在可以領殘疾證，你領嗎？我經歷過生死，你有嗎？」

內地網民的後製圖令人震驚！（網上圖片）

點撃下圖睇吳京受傷照片：

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對於網民的後製圖，吳京就曾在微博回應道：「挺多人心疼幹我們這行的，拿肉身搏命演出，總喜歡幫我計算受了多少傷什麼的，好像傷的越多越顯得敬業。其實敬業不光是吃苦，是對自己幹的行當常懷敬畏之心，認清自己的渺小和局限，用謙卑的心去追求，用謙和的心與一時的不如意相處，放低姿態才能更有機會看見高處的風景。」

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