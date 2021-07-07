怦然心動20歲 |阿嬌愛情觀大集合　愛驚喜亦要浪漫：不浪漫很扣分

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-07-07 20:45

現年40歲的阿嬌（鍾欣潼）參加內地觀察類真人騷《怦然心動20歲》，每每在節目大方分享戀愛經歷同愛情觀都會成為熱門話題。節目今日（7日）迎來最後一集，阿嬌自爆自己最討厭一種人，即使喜歡對方亦會想盡辦法避開，可想而知這種人多麼的可怕。另外，阿嬌在節目中亦道出了多段對愛情的看法。

阿嬌在節目上分享了不少愛情觀。（影片截圖）

在最新一集，大家講到情緒這個主題時，主持人問阿嬌的看法，原來她是非常害怕有情緒的人：「如果他自己的情緒，他自己的事不會影響到我，就不要來搞我，我很怕負能量的人和事情，我會避開。」強調即使對對方有好感，但因為他有情緒問題都會不喜歡的：「（那你萬一很喜歡他呢？）會變不喜歡，因為他太負能量，（就一直會減分？）對。」可想而知，在阿嬌的世界裡她絕對容不下負能量的人，因為她是一位特別簡單﹑純粹的女生。

阿嬌最怕負能量的人。（影片截圖）

作為在愛情世界中追求簡單直接的阿嬌，強調不喜歡用道理來堆砌愛情。談戀愛最重要是兩個人開心，如果無時無刻都要講道理﹑理論實在太令人卻步了。她主張：「一直認為愛情是很純粹的東西，不需要用道理和理論來堆砌，我看男生的行動勝過他所有的言語，也許每個人對好感的定義不一樣，每個人的戀愛節奏也有快有慢，但我覺得談戀愛讓彼此都開心簡單點就好。」

阿嬌強調談戀愛不需用太多道理來堆砌。（影片截圖）

在愛情路上某些女生的外表會給人一種特別霸氣的感覺，但其實這一種人往往都是比較好相處，而阿嬌就是這種人：「以為我們很難搞，其實最容易。」實質上這種人的內心是特別柔弱的。另外，阿嬌亦表明在男女雙方約會的過程中，女方一定要化妝，這樣才顯得重視男方同場合。

愛得簡單的阿嬌亦公開表明在談戀愛過程中，製造驚喜是一件非常重要的事情：「我喜歡驚喜，但是如果那個人想要做一些浪漫的事情，我不覺得浪漫就很扣分。」另外，她亦不喜歡在戀愛過程中，男方幫女方拿手袋的行為，強調手袋是女方的配飾。

寧靜﹑阿嬌都不愛男生幫拿包包。（影片截圖）

不少人在愛情結束後都會選擇扔掉另一伴所送的禮物，但阿嬌就持相反看法，她認為一段關係雖然結束了，但某一些東西代表着回憶是不可能隨便棄掉的：「關於前任送的東西，我想說，每一件物品都代表著一段珍貴的回憶，即使兩個人沒有在一起了，但東西也不會隨隨便便扔掉，該處理的是感情，而不是物品。」雖然分享了不少愛情的看法，看似頭頭是道，但阿嬌在愛情路上一直跌跌撞撞，更曾自侃是吸渣體質，但她沒有因此而放棄追求愛情，仍然對愛情抱有希望。

阿嬌會留着前任送的禮物。（影片截圖）