怦然心動20歲｜阿嬌罕有公開愛稱叫男友「鼻鼻」　自認愛情易受傷

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-17 08:00

現年40歲的阿嬌（鍾欣潼）最近參加觀察類真人騷節目《怦然心動20歲》，大方分享愛情經歷同看法備受關注。然而在最新一集節目中，她就自爆同某一任男友分手後的經歷，讓在場嘉賓大感吃驚，一起為她發聲直指她前男友太過份，令到阿嬌都自侃是「吸渣體質」，可想而知這位前男友對她的傷害好大，所以直到至今她都記得一清二楚。

阿嬌在節目大方分享感情。（影片截圖）

在節目中適逢素人男嘉賓表示對一位女嘉賓有好感度，但他認為有好感度並不代表適合在一起，對此主持人就針對這個問題詢問阿嬌的看法，然而阿嬌就表示：「我看我有多喜歡他，（那你會很容易受傷）當然。」聽到她的回答可想知她絕對是一位戀愛大過天的女生。而阿嬌亦罕有公開在戀愛時原來喜歡用「Baby」同「鼻鼻」來稱呼男友，令在場嘉賓不禁大笑。

阿嬌自侃是吸渣體質。（影片截圖）

隨後阿嬌就大方地分享自己一段戀愛經歷，更因為這一位前男友的傷害令她非常難受，讓她自侃是吸渣體質：「我去澳洲讀書的時候，那個時候交了一個男朋友，他本來也要去美國讀書，但是他因為我去澳洲，他就轉過去，我們一起去。但我們一起去之前我們就分手了，但還是一起去了，在同一所大學到那邊又沒有朋友，那個時候他又跟一些人說我的壞話，他說一些假的事情，說一些對我不好的事情，我就覺得好難受，那個時候我就打電話回家哭。」令在場嘉賓紛紛為她發聲，直言她的前男友實屬不該。

阿嬌在澳洲讀書時，有一任男友對她傷害好大。（影片截圖）

不少網友聽到阿嬌自侃是吸渣體質後，都希望她不再為愛情吃苦，望她可以找到真愛。其實回頭觀望阿嬌的愛情史，她的確在愛情路上飽受挫折，原以為2018年同台灣醫生賴弘國結婚，從此以後過着幸福的日子，沒想到這一段婚姻只是維持14個月就結束，讓不少人大感意外。正因為如此令她曾揚言自覺不會再結婚，但她仍然對愛情抱有希望。

阿嬌同賴弘國已經離婚。（視覺中國）

除了賴弘國之外，阿嬌曾被爆同韓國籍男友「K先生」（權寧一）秘戀一段時間，最後戀情只維持10個月就結束。還有麥浚龍（Juno），二人在2007年被傳因電影《破事兒》假戲真做，繼而玩地下情，最後這一段情只維持一年多就分手。另外，還同陳冠希（Edison）拍拖，二人離離合合有4、5年時間，其他傳緋聞的男友有余文樂﹑方力申﹑房祖名﹑內地富二代秦奮等，可惜她始終未能找到真愛，但幸好經歷如此多她仍然相信愛情。

阿嬌對愛情仍然抱有希望。（《怦然心動20歲》微博圖片）