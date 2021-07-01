怦然心動20歲｜阿嬌收星星命名做禮超冧　擁有同名星星其實唔難？

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-07-01 07:00

現年40歲的阿嬌（鍾欣潼）在內地觀察類真人騷節目《怦然心動20歲》中，大方分享戀愛經歷同愛情觀，每每都會成為熱門話題。然而在最新一集節目中，阿嬌就自爆曾收過以自己命名的星星為禮物，當場令不少嘉賓聽到目瞪口呆。其實所謂以「星星命名」的禮物只是自娛自樂的一種方式而已，根本不受國際天文學聯合會（IAU）的承認。

阿嬌在節目中不時大談愛情觀。（影片截圖）

在最新一集節目中，素人男嘉賓董晚輝為了自己心儀的素人女嘉賓張浩昕，而選擇在沙灘上佈置浪漫場景，將許多玫瑰花插在幼沙上，形成一條花路，再加上有許多燈泡圍繞着，整個場景非常浪漫，二人一起靠坐欣賞日出，甜絲絲的味道使場外的嘉賓都看得心花怒放。

素人男嘉賓董晚輝為心儀素人女嘉賓佈置浪漫場景。（影片截圖）

正因為董晚輝哄女孩子了得，讓主持人覺得他特別有心思，所以詢問在場嘉賓：「有沒有人為你們做過特別用心的事？」而阿嬌就二話不說表示：「我收過星星，天上面的星星。有一封信有一個坐標，那個名字是你的名字。」當場令嘉賓們超驚訝，不過阿嬌就未清楚講明是男友送還是粉絲送，這一點就只有她才知道。而事後「金曲歌王」蕭敬騰亦表明自己都收過這一份禮物：「我也有，原來招式都一樣。隨即令大家哄堂大笑。

阿嬌同蕭敬騰都收過「星星禮物」。（影片截圖）

其實阿嬌所指的應該是「買星命名」服務，這類定製化的送禮方式特別受年輕人歡迎。當付款後就會收到一份星星禮物包，內裡有所賺買的星星坐標﹑星星姓名同證明書。買家可以透過購買公司的網址連結，再搜尋自己星星的位置，有一些公司更保證星星命名的效用期是永久性。

坊間有不少買「星星命名」的服務。（網上截圖）

而翻查資料得知，內地某知名購物網站亦有提供「星星命名」服務，價錢由109（約131港元）人民幣到1200人民幣 （約1440港元）不等，講明可以透過手機專屬APP找尋自己的星星位置，強調星星是真實存在的。雖然各大網站都表明有星星證書，不過只是一張不受認可的紙張而已，事關星星的命名一定需要由國際天文學聯合會（IAU）認可才被認受，因為該組織是目前天文界中唯一一間是國際公認的，只有他們才可以為星星命名，一般人是並無權擁有的。

「星星命名」價錢由109人民幣到1200人民幣不等。