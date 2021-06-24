怦然心動20歲 |阿嬌自認拍拖簡單開心就好　堅拒用道理堆砌愛情

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-24 07:30

現年40歲的阿嬌（鍾欣潼）不時在內地觀察類真人騷節目《怦然心動20歲》中，大方分享戀愛經歷同愛情觀，每每都會成為微博熱門話題。然而在最新一集節目中，阿嬌就認為在愛情世界中不需要太過複雜，強調愛情只不過是一件很純粹的東西而已，讓不少網友非常贊同她的想法。

阿嬌在節目中大談愛情觀。（影片截圖）

在節目中因為有一位男素人嘉賓向一位素人女嘉賓發出「對你有好感度但卻要時刻保持距離」的言論，讓不少在錄影廠的明星嘉賓覺得這位男嘉賓過度玩曖昧關係，令大家看得非常不順眼。而阿嬌亦非常不認同他的行為：「我從來沒有談戀愛，有說過那麼多的理論，好複雜哦！」她認為彼此談戀愛最重要是簡單快樂，不需要用任何東西來堆砌一段愛情：「一直認為愛情是很純粹的東西，不需要用道理和理論來堆砌我看來男生的行動勝過他所有的言語，也許每個人對好感的定義不一樣，每個人的戀愛節奏也有快有慢，但我覺得談戀愛讓彼此都開心簡單點就好。」可想而知阿嬌在愛情世界中是一位非常純粹的女生。

素人男嘉賓的不負責任行為，讓不少嘉賓看不順眼。（影片截圖）

阿嬌覺得談戀愛不需要太過複雜。（影片截圖）

另外，在外人的眼睛中都一致認為這位素人男嘉賓非常差勁，但素人女嘉賓似乎已經陷入這一段曖昧關係中，儘管男方講一些不負責任的說話，女方仍然沉醉在他的世界中，對於女方天真的行為，阿嬌亦是過來人：「我也曾經有過一段戀愛，他常常跟我說會分手，我就相信他，但常常都沒有。就是你在那個關係中你走不出來的。」聽到在一旁的主持人大左都覺得阿嬌同素人女嘉賓是同一種女生，在愛情世界中單純既天真。而翻查阿嬌的戀愛史，她亦的確曾自認是一位「很傻很天真」的女人，雖然這一種個性在愛情路上讓她一直碰碰撞撞，但最起碼她夠真誠，相信她日後可以找到真命天子。

阿嬌覺得愛情是一件很純粹的東西。（影片截圖）