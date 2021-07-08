CHANEL 2021秋冬高定全由畫中來？　Margaret Qualley任閉幕model

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-08 21:45

CHANEL 2021秋冬高定系列於近日發布。有別於以往，今次的場地不再是巴黎大皇宮，而是選擇了巴黎時尚博物館（Palais Galliera），始建於1878年，一座意大利文藝復興時期風格的古堡，與CHANEL頗有淵源。

2019年，通過CHANEL的捐助，於地下區域開設了「Gabrielle Chanel」展廳，用於展示常設系列，是法國第一個永久性時尚博物館。去年10月還舉辦過CHANEL創始人Gabrielle Chanel女士的回顧展。

Gabrielle Chanel女士的經典形象。（Instagram@chanelofficial）

今季Virginie Viard的靈感來自於印象派畫風：「我重溫了Gabrielle Chanel的肖像，她身穿1880年風格的黑白色洋裝，讓我想到了Berthe Morisot、Marie Laurencin、Édouard Manet的畫作。」多種色彩交織在外套、裙裝中，仿佛每一個造型，都是一件油畫作品。當中一件黑色蝴蝶結點綴的白色綢緞長裙，宛如Berthe Morisot於1877年繪就的《The Psyche mirror》畫中人。

將精緻紐扣、羽毛及立體花卉設計中融入藝術家畫作色調，手工打造出華麗、輕盈的開衫、蓬鬆的裙裝、蕾絲貼身胸衣等，Virginie Viard從英式花園中汲取靈感，讓中性同柔美風格融合，充滿大自然氣息：

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同時，今季的CHANEL經典斜紋軟呢以色彩交織而成，一件梔子花圖案的Jacket是用羽毛線、耗時2000小時，由專家手工製作，邊緣鑲嵌著微小的彩色萊茵石。儘管這些作品非常華麗，卻很是輕盈，繡在薄紗和雪紡上。

這件梔子花Jacket耗時2000個小時製成。（GettyImages）

在女性畫家Berthe Morisot、Marie Laurencin的作品中，呈現了很多女性居家場景，Édouard Manet畫作也不例外，Virginie Viard將這些放入時裝中：

每年的Chanel高定秀上壓軸出場的婚紗禮服，似乎詮釋著每位女孩們對於婚紗的浪漫期待。今次由美國演員、品牌形象大使Margaret Qualley閉幕，她身穿簡潔的純白長袖禮服，剪裁流暢，頭戴彩色珠片點綴面紗，手持鮮花出場，復古又典雅，伴隨從天而降的「花瓣雨」，最後拋出手捧花以作結尾，浪漫至極。

點擊下圖睇部分品牌大使同代言人：