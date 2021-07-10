周杰倫孖女兒「四手聯彈」超有愛　小周周氣質出眾遺傳音樂天賦

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-07-10 14:46

台灣天王周杰倫同女星昆凌自2015年結婚後，先後迎來女兒小周周（Hathaway）同兒子Romeo。而不經不覺小周周在10日迎來6歲生日，昆凌就在instagram上貼了一段周杰倫同女兒「四手聯彈」的影片為女兒慶生，畫面非常溫馨動人，獲得超過30萬人收看之外並火速登上微博熱搜廣受討論。

周杰倫同昆凌育有一子一女。(hannah_quinlivan@IG)

從影片中可見，父女二人沒有露出正面樣，但眼見小周周留着一頭烏黑長髮，並身穿白色小洋裝，整個人看起來非常有氣質。坐在鋼琴面前的他們就表演四手聯彈，彈奏着周杰倫的歌曲《烏克麗麗》，眼見小周周的小手彈奏時非常靈活自如，而在旁的周杰倫則不停晃動頭部非常陶醉不已，整個畫面非常有愛。而昆凌則留言道：「Happy happy birthday my princess。」

父女「四手聯彈」相當有愛啊！（hannah_quinlivan＠IG）

小周周年紀輕輕已經彈得一手好琴，不少網友都留言表示她絕對遺傳了爸爸的良好音樂天賦。而在小周周四個月大的時候，她就已經在鋼琴面前彈奏了一段旋律，當時令周杰倫相當引以為傲，為此他就為女兒創作了一首歌為《前世情人》感動不少人。另外，在小周周一歲生日時，周杰倫曾表示希望女兒日後甚麼樂器都會，眼見小周周現時表演「四手聯彈」有模有樣，相信未來一定會是音樂才女。

小周周四個月大時彈鋼琴，肥美的小手彈來彈去，十分可愛。（網上圖片）