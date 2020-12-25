周杰倫曬極奢華聖誕禮物　愈200萬名車新玩具入手

一年容易又到聖誕，在這個特別的日子相信不少人都會收到聖誕禮物，而台灣天王周杰倫都不例外。不過今年他收到的聖誕禮物就非常豪華，竟然是百萬名車一部，更開心地上貼社交網站同大家分享這個喜悅，隨即登上微博熱搜榜廣受討論。

周杰倫聖誕節收到百萬豪車。（jaychou＠IG）

周杰倫今年收到Benz送的Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic休旅車一部，難得收到如此大禮，他就非常高興急不及待，連拍三張照片上貼Instagram限時動態同大家分享這一份喜悅，他開心道：「我來好好開開看」，之後坐到後座的他更發現當中的設計做得好好，亦不忘留言大讚：「後座真的蠻誇張的。」看來他好滿意這一份聖誕節禮物，又為他的車數增加一部。

收到巨禮的周杰倫亦立即嘗試開車。（影片截圖）

這部Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic休旅車，其實才在16日於台灣亮相。具備V8雙渦輪引擎，並搭配 EQ Boost ISG 系統，具備557hp 最大馬力，加速僅需4.9秒而已。而且內部的設計非常奢華，使用Nappa真皮等高檔素材，由專業匠人手工去製作。而後座座椅亦配置了按摩﹑加熱﹑通風等功能，座椅的頭枕同椅背亦可透過電動去作出調節，還配置一個小小的冷藏室，，整個豪車設計極盡奢華。據指出該車輛售價為999萬新台幣起跳（約275萬港幣），相信如此多功能性的豪車，非常合適周杰倫一家四口出遊，而不少網友眼見他收到如此大禮，亦不畏言表示不愧是周董。

內部設計相當奢華。（官網圖片）