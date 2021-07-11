黃樹棠兒子遵從亡父遺願　將骨灰撒紀念花園：個名全部都係樹木

撰文： 張國基 最後更新日期： 2021-07-11 19:45

資深演員黃樹棠（棠哥）於四月因肺癌病逝，終年74歲，早前已完成公祭及火化。兒子黃榮璋及親友今早於鑽石山紀念花園舉行撒灰儀式，黃榮璋下午在IG貼出儀式圖片，再次向父親道別，他在IG中說：「爸今日搬到新地方了，地方相當舒適，環境清幽，天公作美。我會永遠愛你。」

黃榮璋亦寫道日前在夢中見爸爸，他寫道：「佢一身平時嘅裝扮，我問佢：『你得唔得呀？』」而棠哥在夢中沒有回答，對着兒子點頭。黃榮璋形容父親堅強，但仍不捨父親：「我一訓醒又掛住你了。」

兒子榮璋將棠哥骨灰撒在紀念花園。（IG@octopus_skywalker）

黃榮璋在儀式受接受傳媒採訪，透露原來綠色殯葬是棠叔遺願，生前有次在電視廣告中知道有綠色殯葬，即表示接受這種儀式，又說：「千祈唔好撒落海喎，我個名全部都係樹木，要撒喺草地。」黃榮璋形容最初每日喊、睹物思人，最終諗通父親算走得安祥，慢慢開始接受。黃榮璋這段時間有為父親收拾物品，沒有太多貴重物留下，但每次見到一些日常生活用品，例如T恤、fans紀念品，都會想起爸爸。

今早的撒灰儀式，黃樹棠胞妹黃文慧亦在出席，她嘆謂：「當然有唔捨得嘅，做兄妹有今生冇來世。」