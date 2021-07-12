Anson Lo直播多謝「神徒」無限支持　教母亂入送水滋潤教主

撰文： 張國基 最後更新日期： 2021-07-12 01:15

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）上周四（7日）生日，「神徒」（Anson Lo粉絲）為慶祝「教主」生日，在尖沙咀天星碼頭外落大型廣告，郵輪公司老闆送更派船到杏花邨海邊在生日驚喜其船身上的LED示愛。Anson Lo星期日晚開IG live多謝神徒，又分享近日的工作體驗，直播中途，教母似乎見Anson Lo講到口乾，敲門遞上一杯水給阿仔解渴，充滿愛意。

Anson Lo在直播中多謝神徒打氣，他說：「dm我已經好少睇，不過你哋嘅story我都有睇，好多支持我，你哋每一次講嘢都係聚沙成塔，一句好簡單嘅cm就已經好有力量，有時你哋估中我好大壓力，每次見到都好有用。」

Anson Lo開直播，教母敲門送上一杯水。（IG＠ansonlht）

（IG＠ansonlht）

《大叔的愛》最近熱播，Anson Lo花好多時間介紹劇集，他回憶起最初知道公司買入版權，同事間都有討論，直至自己casting才有「殺到埋身」的感覺。他說劇集在今年一月開拍，最初幾場戲在酒吧拍，已經要與Edan演拍拖劇情。Anson Lo說兩人有翻睇劇集，都覺得可以更加好，如果時光可以倒流，他說：「依家睇返都覺得有啲生硬，好想同自己講，唔使咁大力。」為了使自己入戲，Anson Lo說事前準備了好多playlist，每到休息時間就會聽，成功入戲。

其中一幕在辦公室的與陳子豐的戲份最深刻，Anson Lo說陳子豐交足戲，對方將自己推埋牆鬧醒自己，不過因為自己太入戲流淚，令到部份分鏡不連戲，第二日再回到辦公室，少發現兩人拍戲時太用力，撞凹了辦公室的牆。Anson Lo亦有透露有份演出的電影《假冒女團》今年有望上映，角色會與《男排女將》的Bobby及《大叔的愛》的阿牧完全相反，又叫fans不用太擔心，不會是全套電影着裙上陣。

+ 9 + 9 + 9

之於新歌《不可愛教主》，Anson Lo說非常鍾意，自己有看完4千多條youtube comment。之前他在《調教你MIRROR》中沒揀跳唱而選了演戲，他在直播中解釋：「「嗰刻係純粹想做邊樣多，大家都知我對跳唱好熱愛，我係唔會放棄跳唱，下一首歌都係跳唱。我已經揀咗歌，今次班底同以往有少少唔，填詞人唔透露住，我早前已經請求佢幫手，終於可以合作，我自己超級期待。今次玩嘅主題已經諗好咗，但未俾花姐批准。」

睇埋教主好鍾意嘅《不可愛教主》：