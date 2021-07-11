Anson Lo粉絲團斥資6位數宣傳偶像新歌　100吋LED宣傳車走勻全港

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-11 18:50

Anson Lo的「神徒」早前斥資租下尖沙咀碼頭五枝旗桿旁的巨型廣告牌為他慶生，連前輩級人馬李司棋都有去打卡，足見教主魅力驚人，不過亦有「前夫」日前到場欲打卡時，驚覺已換上新廣告，仲喺FB群組「我老婆嫁咗比MIRROR導致婚姻破裂關注組」求助。

粉紅色嘅宣傳車將穿梭全港，每日現身8小時，神徒又可以瘋狂打卡。（資料圖片）

錯過打卡的前夫們/神徒，機會又嚟啦！隨著Anson Lo日前推出全新單曲《不可愛教主》，後援會又再斥資為教主造勢，打造了流動宣傳車，車身三面除有Anson Lo靚相之外，另外兩側亦有超過100吋的LED大屏幕，將無限Loop 新歌MV，而宣傳車將會喺接下來兩個星期去勻全港。

車身兩面都有巨型屏幕，全日無限loop 住教主新歌MV。（資料圖片）

宣傳車今早現身尖沙咀時，迅即吸引不少路下停下來圍觀，其後亦有神徒到場打卡。後援會負責人Annie表示：「今次約花費了6位數字打造宣傳車，車身兩邊都有LED屏幕，真係唔怕睇唔到，之後仲會有其他嘅宣傳活動，都係可以去打卡。」

小神徒都要打卡。（資料圖片）

睇埋宣傳車有幾架勢以及時間表：

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