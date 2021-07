Anson Lo獲神秘金主力撐　斥巨資登報紙A1廣告宣傳新歌

撰文: 鄺鈺瑩 最後更新日期: 2021-07-09 18:16

Anson Lo於生日當日推出單曲《不可愛教主》。

MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)前日26歲生日,「神徒」們鋪天蓋地式慶生應援活動成為熱話,而在生日當日推出個人單曲《不可愛教主》嘅Anson Lo,其MV短短3日已經有近54萬觀看人次,十分厲害。不過,講到厲害,一定係今日有神秘金主分別在本港兩份報章刊登A1廣告,為Anson Lo新歌宣傳,估計花費至少15萬。

有「神徒」為Anson Lo刊登兩份報章的頭版廣告作新歌宣傳。(資料圖片)

廣告以「教主」最愛嘅粉紅色作為背景,並寫有歌詞「So I Sing This Song Only For You」以及「祝直上向平台NO.1」等字句,十分簡約,而最特別之處係整個廣告未有Anson Lo嘅靚相,取而代之係他與呂爵安(Edan)的手繪插畫,而在二人之間的,是經常在MV出現、Anson Lo最怕嘅魚仔。由於後援會之前曾斥巨資租下尖沙嘴碼頭的巨型廣告位作生日應援,所以不少人都估計今次都是後援會的「傑作」,但負責人Annie接受《香港01》查詢時表示對於A1廣告完全不知情:「我哋係有做新歌應援,但會喺今個星期日先見街,報紙廣告唔關後援會事。」

MV最後一幕有Edan的蹤影。(影片截圖)

