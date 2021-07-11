大叔的愛︱Anson Lo忍痛拍攝　陳子豐大讚專業：拍完先發現牆凹咗

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-07-11 08:30

港版《大叔的愛》開播至今好評如潮，成功掀起新一輪的追劇熱潮。日前播出的一集講到Darren（陳子豐飾）在天台跪地哭求阿田（Edan@MIRROR飾）讓愛，令阿牧（Anson Lo@MIRROR飾）可以重回自己身邊。陳子豐深情的演繹感動不少網民，連ViuTV董事及總經理魯庭暉都在IG公開大讚他是一位十分努力的演員。

陳子豐深情的演繹感動不少網民，連ViuTV董事及總經理魯庭暉都在IG公開大讚他是一位十分努力的演員。（IG圖片）

「Darren」一角令陳子豐（Colin）成功入屋，觀眾亦開始留意這位實力派演員。Colin接受《香港01》訪問時感謝觀眾的喜愛，回想起天台跪地痛哭的一幕，他至今依然非常難忘：「首先真係好多謝觀眾喜歡Darren呢個角色，其實喺我收到劇本嘅時候已經好期待演天台呢場戲，我亦為呢場Darren唯一一次釋放情感嘅戲準備好多。拍攝天台當日，天氣唔太穩定，大風到連人都吹得郁，好多時戲做對了，但頭髮亂到不堪，不停因為髮型而NG，好彩成個團隊都好專業，捱住凍到震嘅大風完成天台拍攝。」

「Darren」一角令陳子豐（Colin）成功入屋，觀眾亦開始留意這位實力派演員。（IG圖片）

Colin在劇中首次與MIRROR成員Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）和Stanley（邱士縉）合作，第一次合作便要與Anson談情，他起初亦非常擔心：「拍《大叔》之前因為冇合作過所以我都唔係好認識Edan、Anson同Stanley，尤其係Anson，更加冇講過嘢咁滯，所以都幾擔心同佢嘅感情戲。但開拍後就發現Anson同阿牧一樣都係一名暖男，好快就相處得好融洽。」

他更大讚Anson演戲認真以及態度專業：「有一場戲我要推佢向一面牆，結果拍完之後先發現牆凹陷咗，但拍緊嘅時候Anson完全冇因為痛而停落嚟，而係好專業咁完成拍攝，所以我係好尊重佢專業嘅態度。」為了投入角色，Colin特意在劇集開拍前不停翻看Anson的演出，最後更愛上了「教主」成為「神徒」：「我開拍前有去YouTube睇Anson嘅MV舞台表演，不斷去薰陶自己，不斷去搵佢迷人嘅地方。開拍後，我每日都會聽《EGO》，我諗我依家都變咗做『神徒』啦！」

他更大讚Anson演戲認真以及態度專業。（劇照）

對於魯生在IG公開稱讚他是一名好演員，Colin表示非常開心，同時亦希望觀眾能更加留意ViuTV的演員：「我好開心魯生嘅讚賞，同時都好希望觀眾可以留意多啲ViuTV嘅演員，除咗我之外，我哋一班藝員同事都係好努力咁做好節目或劇集，希望為觀眾帶嚟更多優質嘅選擇。」

同場加映

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