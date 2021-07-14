許凱程瀟《你微笑時很美》犯電競劇大忌吸負評　公司聲明火上加油

大陸電競偶像劇《你微笑時很美》正在熱播，邀來人氣旺的許凱和程瀟主演，然而爭議不斷，包括取材真實電競選手卻魔改，以及有宣揚打假賽的嫌疑，令電競圈粉絲相當火大。女主角程瀟也遭到砲火殃及，經紀公司為了她發出聲明，請觀眾「切勿入戲太深」，卻再次被網友群起圍剿！



《你微笑時很美》改編自小說，原作之前就已捲入抄襲爭議，被質疑大量取材自現實電競選手，結合多人特色寫出男女主角。此外，戰隊、選手的名字也都從現實中引用，很多名字只差一個字，明顯看得出參考現實，而這些設定都被搬進電視劇，令電競圈粉絲相當不滿。

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引起更大爭議的是，電視劇中多次出現「以後的比賽，我可以把所有的人頭都送給她」、「我第二局、第三局都可以繼續送（人頭），就當給你補個禮物」等台詞，將打假賽的行為說得非常輕鬆；另外，還有選手在比賽中途衝下台幫女朋友吵架的劇情，都觸犯電競大忌。

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粉絲不滿《你微笑時很美》不尊重電競圈，紛紛群起抵制、聲討這部電視劇，就連職業選手若風也發文：「什麼玩意，編劇不懂電競就算了，但至少尊重所拍的這個行業。」還有很多粉絲將炮火朝向女主角程瀟，質疑她之前開了數次遊戲直播，建立喜愛電競的形象，卻仍然接演這種抄襲、不尊重電競圈的作品，認為她也該負起責任。

對此，程瀟經紀公司樂華娛樂在11日發表聲明，對於網路上的侮辱、損害名譽等惡劣言論提出警告，要求網友立即停止這種侵權行為，現已委託律師取證，不會姑息任何損害藝人權益的行為。他們也強調「程瀟尊重每一場戲、每一次表演」，呼籲大家「切勿入戲太深，不使用極端語句評價任何人」。

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