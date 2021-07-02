《延禧》男星許凱被爆同女星張楠曾拍拖　未紅前錫錫親密照流出

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-07-02 14:00

憑《延禧攻略》紅遍大江南北的男星許凱是「金牌監製」于正力捧的新人，自《延》劇後他已陸續擔任多部劇集男主角，慢慢向一線男星位置邁進。然而在正當紅之際，近日他就被爆原來同同公司的女星張楠竟是前男女朋友關係，讓不少網友相當吃驚。

許凱因為《延禧攻略》而走紅。（《延禧攻略》微博圖片﹑許凱微博圖片）

眼見網上流傳多張楠同許凱的合照而看，他們的舉動相當親密，非常有男女朋友的感覺。二人除了手上各持飲料靠近玩自拍之外，還有頭貼頭親近的合照同男方作狀想親吻女方臉頰的照片，這一些舉動非常有戀人的感覺，讓不少網友感到驚訝原來他們曾經在一起過。

張楠同許凱被爆是舊情人。（微博圖片）

更令網友意想不到的是，他們一起被于正簽下搖身一變成為師兄妹，並且在劇集《驪歌行》﹑《烈火軍校》﹑《尚食》等劇合作，完全沒有因為是前男女朋友的關係而避嫌，可想而知他們分開了仍舊是朋友。雖然同是力捧的新人，但二人的差距仍非常大，許凱已經是多部劇集的男主角，並且拍劇的拍檔不乏當紅的流量女明星，楊冪﹑周冬雨﹑李一桐等人，相反張楠僅有一部劇集《傳家》任女主角而已。不少網友對於他們同公司都覺得于正厲害，能夠簽下一對昔日情侶還能共同拍劇，根本不是人人可以人做到的事。

二人的演藝成績相距甚大。（許凱微博圖片﹑張楠微博圖片）