做家務的男人3｜丁爸爸對楊千嬅初印象不予置評：從小就看你拍戲

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-07-12 21:50

楊千嬅和老公丁子高近期在內地真人騷《做家務的男人3》中，展現平時私底下的夫妻相處模式，日前丁子高的爸爸亮相新一集，到訪兩人家食飯。談及丁爸爸和千嬅各自對大家的第一印象時，千嬅坦言覺得老爺非常嚴肅，不過丁爸爸對新抱的初印象，竟然是「從小就看你拍戲」，令千嬅哭笑不得。

千嬅同丁子高很受網友歡迎。（微博@愛奇藝做家務男人）

三人食完飯後坐在飯枱聊天，千嬅形容丁爸爸雖然是一個很嚴肅的人，但其實非常善解人意：「我覺得你在第一次見面的印象其實很nice的，其實你話不多，但你講的話可能就是重點，或者是很重要的事情才會講。」她又憶述兩人在五、六年前，因復出一事而有過深入對話：「那個時候因為孩子很小，我都沒有馬上去實現那個理想，我跟他聊我想去演出演唱會，可能溝通上或感受層面是有落差，他說我要想清楚，但其書那個時候我也未確定，因為孩子還小嘛，有拍戲、有演出也好，我都用自己的家作為一個考慮的中心。」

丁子高的爸爸到訪兩人家中食飯談天，並分享對新抱的第一印象。（《做家務的男人3》影片截圖）

丁爸爸繞着手聆聽千嬅的話，並點頭和議道：「兩夫妻在一起的話感情是好的，可是分開之後感情是非常脆弱的。」千嬅亦大表認同：「家庭是不能隔離太遠的。」丁子高之後接着問爸爸，對千嬅的初印象如何，與現時相比又有什麼分別，他笑了一笑，並說：「這個比較突然，可是從小就看到你拍戲。」千嬅聽完忍不住笑說：「吓？爸爸！你從小看我拍戲？不會吧！」

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