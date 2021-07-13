香港小姐2021｜最被忽略「黑馬」　葉靖儀激似韓妹曾任內衣模特兒

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-13 08:00

《香港小姐2021競選》在即，一行28位入圍佳麗今日（12/07）齊集西貢一個新酒店，入住訓練營，一同爭取晉級資格。比賽有不少大熱，討論度甚高的佳麗，但葉靖儀（Michelle）圓圓大眼，甜到漏的笑容依然吸引不少目光，更有網民封她為「翻版張寶兒」。

左一是但葉靖儀（Michelle），笑容好甜。（陳順禎攝）

葉靖儀接受《香港01》訪問時，就表示自己今年剛由香港理工大學市場學畢業，參選港姐是因為想挑戰自己：「想學多啲嘢，因為讀大學嘅時候有兼職modeling。我本身都好鍾意modeling同演戲，所以就參選香港小姐。」

葉靖儀（Michelle）在大學時期兼職modeling。（陳順禎攝）

問道想和哪一位演員合作，她說：「我覺得可以所有前輩合作都係榮幸，所有演員任何一個都好。」做演員少不必要做死屍或者被性侵的戲份，她就明言冇問題：「OK呀，任何角色都係一個學習，所有角色我都會嘗試，因為我幕前經驗唔多。」她表示，自己曾參與廣告拍攝，她說：「拍過KFC，恒生銀行嗰啲廣告，主角同side-cast都有。」

葉靖儀（Michelle）做過不少品牌模特兒。（IG圖片）

問及戀愛經驗，她就略帶靦腆的表示，因為忙於學業，在大學時段都沒有拍過拖，她回答：「我而家冇拍拖，都好一段時間啦。」]

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