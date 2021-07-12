刑偵日記劇評｜收視失利有三個原因　係咪就咁就否定劇集質素？

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-07-12 21:55

《刑偵日記》6-10集劇評

《刑偵日記》，這部劇集又再一次受到挫敗，第二周錄得的15.5點，創下TVB今年即時收視的最低紀錄，但《刑偵日記》真的如此不堪嗎？老實說，這部劇集絕對超過平時TVB的水準，不同過往一般警匪片，也不是沒有編排的狗血劇，但為何收視卻一跌再跌？

《刑偵日記》張力很強。（劇照）

收視是一個很客觀的數字，不容抵賴，《刑偵日記》低收證明觀眾並不接受這套劇集，但這個是否劇集質素的問題？未必。首先，大家最容易忽略的一件事，就是《刑偵日記》已在內地、myTV Gold已率先播放，這部高卡士、大製作的劇集，可能有部分人已經先睹為快，拉低了即時收視電視的人數。第二，《刑偵日記》主打驚恐懸疑，的確不太適合TVB的家庭受眾，有人為此轉台也不奇怪。第三，ViuTV也巧合地有一套輕鬆搞笑劇集《大叔的愛》上映，隨時出現搶客的情況。

《刑偵日記》失利的原因可以有很多。（劇照）

這三個因素可能是《刑偵日記》收視失利的原因，上一次劇評已說過今次無綫是用這部劇集作賭博，賭香港觀眾可以接受這些比較沉重的劇集，這類追求張力、追求舖排的，跟過往TVB劇集有很大的不同，從兩周收視顯然看出TVB是賭輸了，他們對香港觀眾的預測是錯的，但如果這就否定《刑偵日記》這部劇集，其實也是錯的。如果堅信自己劇集有水準，應該繼續保持這種製作的熱誠，電視台要進步，觀眾要進步，如果一直拍一成不變的作品，觀眾依然受落，這樣是否真的是好事呢？

你又點睇呢部劇集？（劇照）

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