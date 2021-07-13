理智追星5年擔任偶像廣告女主角　白宇女粉絲被激讚是典範

現時「追星文化」盛行，有不少粉絲都會出現盲目追星的行為，令到喜愛的偶像感到困擾。而近日內地有一名女粉絲因為積極向上的追星行為而備受激讚，被廣大網友稱讚是「追星典範」，在網上掀起廣泛討論。

白宇是內地高人氣小生。（白宇工作室微博圖片）

事緣在2016年有一名女粉絲因為劇集《美人為餡》而愛上男主角白宇，自此只要白宇出席公開活動，這名女粉絲幾乎都出席。當年她更有幸在一場活動中能同偶像影大合照，站在後排的她笑容滿面，而這一張照片亦成為她大頭貼照好一陣子。而在活動現場，因為白宇的一番真性情說話更讓這名女粉絲銘記在心，白宇講道：「一定要讓自己成為一個更好的人，因為只有你們成為更好的人，更強之後才有能力保護自己身邊愛你和你愛的人。」

女網友正能量追星受到不少人稱讚。（微博圖片）

因為偶像的說話她努力讓自己成為更好的人，沒想到5年後她能夠迎來同偶像一起工作的機會，擔任白宇廣告的女主角。雖然能近距離同偶像一起拍攝，但她完全沒有將私心放在工作上，在拍攝現場維持專業性，直到廣告播出之後她才發文講出拍攝感受：「因為拍攝還特意剪了不習慣的瀏海，但都值了。當時我是你的多年老粉絲一直沒敢說出口，真好啊我終於又離你近了一次，千言萬語就是要追隨你，一步一步變成更好的自己。」不少網友都覺得這位女粉絲的追星行為太厲志，非常認同她的做法，事關追星的意義本就是要成為更好的自己，所以她的絕對稱得上是追星典範。

白宇新廣告。（影片截圖）

女粉絲擔任女主角。（影片截圖）