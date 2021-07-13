Céline前創意總監Phoebe Philo即將回歸　與LVMH合作推出同名品牌

Céline前創意總監Phoebe Philo自2017年離開品牌之後，向來低調的她甚少在公眾面前露面，雖然去年2月曾有過她籌備個人品牌的報道，但一直未有進一步消息，可謂吊足大家的胃口。



昨日（12日），據時尚商業媒體BoF（Business of Fashion）報道，Phoebe Philo將攜同名品牌「PHOEBE PHILO」回歸時尚圈，背靠全球最大奢侈品集團LVMH，不過Phoebe拒絕透露新系列的問世時間，只是表示會在2022年1月公布更多細節。另外，LVMH今次只認購了少數品牌股份，意味著絕對決策權掌握在Phoebe本人手中。

Phoebe Philo同名品牌「PHOEBE PHILO」。（Instagram@bof）

Phoebe Philo的極簡精緻風格獲得不少獨立女性追捧，在任職Céline的10年中，她重塑了女性形象，簡約不簡單的設計與剪裁，以及經典的Luggage Bag、 Classic Box、Cabas、Trio、Twisted、Clasp、Frame手袋等，即使有些已經停產，但仍擁有眾多擁護者。在Phoebe離開後，消費者們也將對她的愛轉嫁到Old Céline Style上，無論服裝抑或包袋，時至今日也令時尚迷們念念不忘。

Phoebe執掌Céline期間的所有產品，如今仍受到很多人追捧，即使是二手，也很快售罄。（GettyImages）

自從2018年Hedi Slimane掌舵CELINE後，眾人對他的全新風格褒貶不一，由品牌logo到風格都徹底改變，設計方面也走向大眾，不再高冷，但在商業上卻獲得巨大成功。而Phoebe的回歸，也勢必會在時尚界掀起波瀾，大家都翹首以盼。

Lisa是Hedi Slimane掌舵CELINE後的首位全球代言人。（Instagram@lalalalisa_m）