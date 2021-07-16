台性感女星賴慧如演「阿嬌」　一入化妝間即被導演話：是否變胖了

台灣藝人賴慧如還原本色，在台劇《黃金歲月》中演出年輕動感歌星「阿嬌」，身材火辣性感的她，性格敢衝直言，深受觀眾喜愛，演藝圈姐妹兵家綺也給溫暖，不但贊助華麗秀服，還提供不少漂亮洋裝，讓她每次登台「超兇猛」火辣身材，舞台表演熱力四射，受封「百變小辣椒」。



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為了演出動感歌星，賴慧如除了拿出阿嬤幫她留的秀服、國標舞衣，還有上一檔「多情城市」合作的兵家綺，因捨不得她拍戲得花不少治裝費，特地送來秀服、洋裝，只要角色需要的，通通拿給她，賴慧如感動，直呼「幸福、溫暖」，穿上兵家綺送的舞台裝，深V開到腰、擠出胸前兩粒渾圓，辣到令人噴鼻血，她也特別拍照感謝，兵家綺也很開心，直誇賴慧如身材好，才能撐起服裝特色更加分。

賴慧如忙拍劇，收工後珍惜在家時光，常會進廚房煮好料犒賞自己，但也因此不小心煮太多、吃太多，體重微上升，連導演都發現，一走進化妝間就問她：「你是不是變胖了」，短短一句話讓賴慧如寒毛直豎，直呼導演果真好眼力，讓她心生警惕，決定從現在起要少量多餐多運動，好好塑身一下。

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