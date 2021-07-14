刑偵日記｜姜皓文霸道演技出場　力爭視帝彌補兩年前遺憾！

撰文：黃梓恒
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《刑偵日記》最後一位主角姜皓文（黑哥）終於出場，他飾演有「刑偵之父」的聶山，曾患有躁鬱症，最擅長逆向思考，用人不拘一格，所以在警隊也有樹敵。黑哥一出場便以演技震懾觀眾，尤其是在家中臨出門的一幕獨腳戲，只用眼神便演繹出整個戲份，果然是金像獎的「最佳男配角」！

姜皓文終於在《刑偵日記》出場！（劇照）

亞視出身的黑哥在2019年首次參演TVB警匪懸疑劇《鐵探》，憑飾演臥底Bingo一角再度人氣急升，更於《萬千星輝頒獎典禮2019》叫雙飛，入圍角逐視帝以及「最受歡迎電視男角色」。他曾於接受訪問時說過：「有信心到我連發夢都覺得攞咗（視帝），有一次真係，咦！真係畀我㗎？你真係畀我，我要㗎！同埋有一次發夢係開《鐵探》續集，同監製蘇萬聰開緊會。」

在《鐵探》，黑哥與盧宛茵在劇中的母子情，感動萬千觀眾！（劇照）

年前，黑哥於2017年，為了慶祝跟太太結婚18周年紀念，豪擲7位數字買下位於馬來西亞檳城一間豪宅送給太太殷寧作為禮物。這間5000呎豪宅，有無敵海景，屋內又有私人泳池，兩公婆更不時飛到檳城度假。對著如此美景，真係好chill！其實黑哥在香港的家也很大，不時邀約圈中好友及家人到家中作客，坐30個人都綽綽有餘！

黑仔位於檳城的豪宅有無敵海景。（姜皓文IG圖片：＠black_gorgor）

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