李澤楷郭嘉文｜力捧新星林宣妤有何吸引？　入行4年擄獲不少歡心

撰文：黃梓恒
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有「千億女友」之稱的郭嘉文與54歲的超級富豪「小小超」李澤楷拍拖5年，今日突然傳出兩人感情疑似結束，更有傳聞指是因為李澤楷成立娛樂公司，簽了25歲女神林宣妤，全力力捧新女神，郭嘉文被打入冷宮，李澤楷的回應是工作繁忙，私人事不再回應。

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林宣妤今年年頭正式加入李澤楷的 Noble Castle Asia (Talent) Limited，成為旗下首位藝人，入行短短四年的她，在TVB本來前途一片光明，在上年卻突然決定離巢，返回家鄉馬來西亞發展。其實林宣妤一出道已是女神級別的存在，得到不少觀眾喜愛。

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在香港，也有不少例子是女藝人嫁入豪門或者與豪門之後拍拖，以下立即話畀大家知她們的近況！👇👇👇

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