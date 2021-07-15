黃德斌拍完《大叔的愛》想進軍荷里活　唔怕要講英文：驚你啊？

黃德斌今日（15日）以一身運動裝束出席運動祭揭幕禮儀式，他表示自己間中會去行山跑步，不過因不穩定的工作時間難以與朋友相約去打球這類型的團體運動：「我放假唔一定係公眾假期，所以我啲朋友都未必可以同我一齊去玩！（約下MIRROR幾個後生仔去做運動囉！）嘩！佢哋忙到乜啊真係！瞓覺都冇時間，仲要做運動想佢哋死啊，哈哈！尋日同佢哋做嘢佢哋都話瞓咗幾個鐘咋！」



黃德斌坦言自己沒有特別去控制飲食，不過透露自己有跟外國運動員轉食素，身體變得比以前好，體能恢復能力亦比以前高。（趙允琳 攝）

德斌近期因在ViuTV《大叔的愛》中飾演「大叔」KK一角而人氣爆燈，除了幾位主演的MIRROR成員Edan、Anson Lo及Stanley工作量暴升之外，德斌亦承認自己多了不少工作機會：「有啲嘅有啲嘅，（廣告）都有嘅，安排緊安排緊！」他在劇中破格做出不少少女情懷的表情而瘋狂被廣大觀眾cap圖做貼圖瘋傳，德斌笑言與廣告商仍未洽談細節，不過亦不會介意被要求扮可愛。

黃德斌坦言要找朋友一起玩團體運動已經相當困難，更何況是忙到甩轆的MIRROR！（趙允琳 攝）

不少網民大讚黃德斌和簡慕華這兩位曾是TVB綠葉演員的演出有驚喜，見到兩人終於有機會發光發亮而感到高興，同時亦批評大台埋沒了不少人才。德斌作為簡慕華多年的朋友，對於近期「簡粉」曝增，他亦感到相當高興：「佢幾時都咁光芒四射啦！喺我角度，佢係一個好用心嘅演員，而家都好戥佢開心！」簡慕華曾表示因為黃德斌才特意從加拿大回香港拍劇，而現時又盛傳劇組將開拍續集或電影版，對於好拍檔的去與留，德斌坦言仍在討論中，更表示如果TVB有意找兩人回去拍劇亦不會介意：「我係一個自由身演員，邊度地方我都會去，我冇分嘅。（有冇好想嘗試嘅題材？）梗係荷里活啦！（去外國要講英文㗎喇喎！）講咪講囉，驚你啊？哈哈！」

黃德斌今日（15日）以一身運動裝束出席運動祭揭幕禮儀式。（趙允琳 攝）

黃德斌主動提議合照時做心心手勢，非常可愛。（趙允琳 攝）

大叔的愛︱黃德斌浮誇演繹超有反差感 簡慕華：會做少女笑容表情