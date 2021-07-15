大叔的愛︱簡慕華與Stanley相差14年未算誇　盤點16對姊弟戀角色

ViuTV電視劇《大叔的愛》現正熱播中，除了劇中的男男戀成為焦點之外，劇中相差14歲的簡慕華和MIRROR成員Stanley，更戰勝年齡的差距，於昨晚的一集開始展開姊弟戀，觀眾紛紛留言表示想看兩人拍番外篇，甜蜜滿瀉。



簡慕華和MIRROR成員Stanley相差14歲。（Instagram：@stanleysc_）

在第12集中，與KK（黃德斌 飾）離婚的Francesca（簡慕華 飾）被Louis（Stanley@MIRROR 飾）表白後，答應與其一起參加萬聖節派對，期間Louis更貼心幫Francesca戴上舞會眼罩，令Francesca深受感動，拋開年齡差距享受了一晚。之後兩人在海旁談心，Francesca更在Louis的懷中痛哭，令兩人感情更進一步。翌日Louis於餐廳在KK面前再次向Francesca表白，並向對方承諾會好好照顧她。

Francesca對這位年下男動心。（《大叔的愛》影片截圖）

Louis貼心幫Francesca戴上舞會眼罩。（《大叔的愛》影片截圖）

Francesca深受感動，拋開年齡差距與Louis享受了一晚。（《大叔的愛》影片截圖）

Francesca對住年紀相差十載的Louis吐露出自己猶疑不決的原因：「我好耐冇拍拖喇，嗰種感覺好陌生，我同你一齊係好開心，但我好驚，唔敢肯定，我哋對大家嚟講係唔係只係一種新鮮感，我好怕去到最後又係剩低自己一個。」又問道：「我年紀大過你咁多，你覺得可以咩？」Louis向她坦言自己確實無辦法將兩人的年齡差距拉近，但他隨着時間變得更成熟，又或者可以留鬚，令Francesca笑着點頭道：「兩個人可唔可以長相廝守，真係要相處過先知！」最終點頭答應Louis的追求，正式開始展開這段姊弟戀情。

Louis於餐廳在KK面前再次向Francesca表白，並向對方承諾會好好照顧她。（《大叔的愛》影片截圖）

Francesca最終點頭答應Louis的追求，正式開始展開這段姊弟戀情。（《大叔的愛》影片截圖）

即重溫Francesca（簡慕華 飾）與Louis（Stanley@MIRROR 飾）的甜蜜對白：

+ 141

簡慕華和Stanley相差14歲飾演情侶未算最誇張，夏文汐和黎諾懿於2018年的《逆緣》中亦上演過一段「母子戀」，點擊下圖觀看16對經典劇集姊弟戀拍擋，看看誰最合襯：