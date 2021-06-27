大叔的愛︱黃德斌浮誇演繹超有反差感　簡慕華：會做少女笑容表情

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-27 19:45

由黃德斌、MIRROR成員Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）主演的的香港版《大叔的愛》在萬眾期待之下終於在明日（28日）於ViuTV播出，劇組昨晚（26日）播出製作特輯讓觀眾先先睹為快。由於該劇是一套喜劇，演員們自然要用較為誇張的方式來演繹，當中飾演大叔「KK」的黃德斌在劇中向Edan飾演的「阿田」展開猛烈攻勢，更有不少送吻求愛等大量少女心的表情，連黃德斌多年的好友簡慕華都表示不敢相信對方竟然可以放低包袱：「我覺得好好笑！」

香港版《大叔的愛》將於明天（28日）首播。（《大叔的愛》劇照）

黃德斌向來給人的感覺有男人味又有型，而且表情亦比較嚴肅，與劇中角色幾乎180度大反轉，導演郭家禧及監製盧思麟表示選黃德斌做大叔的最大原因，就是想要他身上那種強烈的反差感：「原著入面嘅大叔係一個幽默感好強嘅角色，佢平時幕前畀人嘅印象都係一個硬漢子，可能佢做一啲少女嘅笑容或表情，喺現場已經好好笑喇！」

黃德斌在劇中有不少意想不到的演出。（ViuTV影片截圖）

導演郭家禧及監製盧思麟表示選黃德斌做大叔的最大原因，就是想要他身上那種強烈的反差感。（ViuTV影片截圖）

黃德斌曾經問過劇組要不要換人，但他們都表示對他很有信心，令他決定要豁出去演。（ViuTV影片截圖）

德斌表示一開始都不敢相信劇組竟然想找自己演，甚至跟導演說「你對我咁有信心？係咪應該換人呢？」，直到聽到對方向他拍曬心口，最終決定豁出去：「既然人地有信心去做呢樣嘢，我自己係咪應該去再explore（探索）一啲其他黃德斌冇做過嘅嘢，然後今次去嘗試下呢！」

飾演大叔「KK」的黃德斌在劇中向Edan飾演的「阿田」展開猛烈攻勢，更有不少送吻求愛等大量少女心的表情。（ViuTV影片截圖）

黃德斌甚少在其他劇集有這種表情！（ViuTV影片截圖）

在劇中飾演黃德斌太太的簡慕華，與黃德斌是多年好友，而且亦合作多年，甚至演夫妻都已經演過三次，今次亦自然駕輕就熟，：「我再三問導演，佢（黃德斌）真係接？我就話『嘩！佢肯接我一定要做喇！』我同佢嘅合拍程度、呢個默契，係用錢都買唔到，我完全好放心咁交曬畀佢、一齊去排戲。不過簡慕華都表示，自己終於在今套劇見到不一樣的黃德斌：「我未見過德斌會做呢啲咁嘅表情同動作！鍾意嗰個男仔嘅表情、動作、說話，佢都做到曬出嚟，見到佢咁嘅表現，其實我係覺得好好笑囉！」

簡慕華在劇中飾演黃德斌的太太。（ViuTV影片截圖）

簡慕華與黃德斌合作多年，見到拍檔在今套劇豁出去，她表示相當之驚訝！（ViuTV影片截圖）

簡慕華坦言見到好友露出這種表情覺得好好笑。（ViuTV影片截圖）

簡慕華和黃德斌特別合拍，已經第四次演夫妻。（TVB）

劇組播出不少黃德斌在劇中的片段，見到他所飾演的「KK」雖然外表望落是個成熟大男人，但卻在喜歡的人面前表現出含羞答答的表情，當中還有不少「派膠」場面，黃德斌自己都表示演完不敢重看自己的表現：「其實《大叔的愛》喺我多年嘅演戲生涯入面，相信都係一個相當難忘嘅經驗，係一個好大嘅挑戰，因為我甚少拍喜劇，我通常都係演啲壞人、或者一啲苦情啲嘅戲。喺成個過程我都唔係好敢睇playback，但佢哋喺度笑好開心，我反而喺度諗係咪真係咁演㗎？希望觀眾可以睇下，可以笑下！」

黃德斌總是能演活一些極具性格的角色，大受好評，包括《心戰》中的魔鬼化身Eric。（微博＠黃德斌Kenny）

黃德斌表示自己甚少拍喜劇，通常都飾演壞人、或者一些苦情戲。（ViuTV影片截圖）

黃德斌在《大叔的愛》很有突破。（ViuTV影片截圖）

黃德斌更為了該劇挑戰跳舞！（ViuTV影片截圖）

黃德斌可愛的一面令觀眾很期待。（ViuTV影片截圖）

點擊觀看更多黃德斌在劇中的搞笑演繹：

+ 37 + 37 + 37

同場加映：大叔的愛︱Anson Lo浴室強吻Edan 港版神還原6大經典場面

+ 26 + 26 + 26

大叔的愛︱MV推出兩小時近5萬人睇 Anson Lo、Edan親密鏡頭放送