刑偵日記｜伍樂怡當年港姐大熱倒灶　與李澤楷力捧林宣妤情同姊妹

《刑偵日記》第14集，飾演戴祖儀同學的伍樂怡（Kelly）先展現自己邪惡一面，欺凌戴祖儀，及後死於小說殺手手上。Kelly雖然在劇中出鏡機會不多，但也是令人留下深刻印象，不禁令人嘆息，當年的港姐大熱現今只做這些小角色，但其實在今年開始愈來愈多機會，之後有三套劇都是女配角。



有「千億女友」之稱的郭嘉文（Karmen）與「小小超」李澤楷拍拖5年，日前突然傳出兩人分手的消息，更有報道指李澤楷的新歡是現年25歲的「大馬女神」林宣妤（Serene）。對於分手傳聞，李澤楷回應傳媒表示工作繁忙，私人事不再回應。而Karmen事後在IG發文，一句「謠言止於智者」似乎意有所指。至於被指介入Karmen與李澤楷之間的Serene雖然被網民狠批拜金，但她似乎都沒有被傳聞影響心情，更相約好姊妹Kelly慶祝生日！

李澤楷與郭嘉文（Karmen）日前突然傳出分手的消息。（資料圖片）

Kelly在IG Post出為Serene慶生的靚相，並寫道：「Always got your back. Happy birthday bae! （我會一直支持你。生日快樂寶貝！）」而Serene就留言道：「lub uuuuu（愛你）！」相中Kelly從後攬住Serene，可見兩人感情十分好！

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曾在2017年參選港姐的Kelly，雖然最後大熱倒灶，但入行後機會不斷，更被網民封為仙氣女神。其實Kelly早在參選港姐時已經有「仙氣李若彤」之稱，相信之後她的發展會愈來愈好！

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而來自馬來西亞的Serene在2017年參選《國際中華小姐》獲得亞軍，之後她簽約TVB，在劇集《反黑路人甲》及《使徒行者3》中都有不少戲份，但她在去年5月決定離巢，回流馬來西亞發展，直至今年年初她正式簽約李澤楷的新公司Noble Castle Asia，成為旗下首位藝人，更獲公司重點培訓。有指李澤楷親自游說湯唯及劉詩詩的前經理人Maria出山，有意將Serene打造為「湯唯第二」！

林宣妤（Serene）在2017年參選《國際中華小姐》獲得亞軍後，簽約TVB。（資料圖片）