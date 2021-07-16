張馨月長文回應無辦婚禮　自稱不在乎：林峯重儀式感，婚禮必須有

林峯同張馨月的首個真人騷《妻子的浪漫旅行5》於近日完結，原本想藉節目讓大家看到女方的好，想不到卻招致更多的負評。而最後一集中，張馨月第一次穿上婚紗，為林峯送上驚喜，林峯當下承諾兩年內補辦婚禮，令不少網友震驚兩人結婚近3年，竟然尚未有婚禮，相關話題更登上熱搜，引起網友熱議。



張馨月在節目最後一集身穿婚紗亮相，給林峯一個驚喜。（微博@妻子的浪漫旅行）

昨日（15日），張馨月發長文回應未舉辦婚禮一事：「最主要的原因是因為疫情，婚後一個月我就懷孕了，也是疫情最嚴重的時期，現在寶寶都已經出生快一歲了，我的心思都在我的家庭，我自己喜歡做的事上面，婚禮有沒有我真的沒所謂。」隨即還表示一定又有網友會嘲林峯不愛她，公婆不喜歡她，或者指責自己有機心，以退為進等，然後馬上強調：「因為兩個人感情好，家庭幸福，女兒健康快樂成長才是最重要的，所以我並沒有催過婚禮一事。」還道出林峯很重視儀式感，所以婚禮必須要有！似乎是林峯想辦婚禮的意願強烈過自己。

張馨月長篇回應網友，表示自己有無婚禮無所謂，但又稱自己沒有催過婚禮一事，反而林峯重視儀式感，因此必須要有婚禮。（微博截圖）

毫無疑問，張馨月的這一番言論又遭到網友狙擊，每次不是同網友開戰，就是長篇大論回應，令人心生厭倦：「其實我覺得你真的太在意網友說的話了，活好自己不就行了麼」、「有時候覺得你好煩啊你！解釋這麼多幹什麼，過好自己的小日子吧」、「你要不要找點事做，感覺妳整天就胡思亂想跟網友隨風起舞」等，都認為她太在意大家的看法。

網友對張馨月的評價。（微博截圖）

其實通過節目來看，張馨月確實是一位很懂得照顧人的女生，但似乎對自己的愛情太缺乏安全感，亦沒有什麼信心，總是在言語上強調兩人感情有多麼多麼好，每次一見到網友對有些許質疑就忍不住回應。作為公眾人物，無可能得到每個人的認可，既然林峯都始終保持低調作風，張馨月作為素人，也大可不必在乎網友的評論，完全不用每件事都澄清、解釋、回應，同一班不認識的人較勁，這樣未免也太累了，過好自己的生活才是最重要。