寶寶大過天｜陳自瑤演技大躍進獲讚　胡定欣：Year of YoYo Chan

TVB劇集《寶寶大過天》在昨晚（16日）播出大結局，當中飾演悠悠（岑麗香飾）表姐葉帆的陳自瑤（Yoyo）演活了一位有心靈創傷的媽媽，由飽受童年陰影之苦到經歷流產之痛都演得十分出色，大獲好評！而Yoyo事後亦有在IG發表感受，並直言要演繹這個角色一點都不容易：「對我而言，我覺得這絕對是我近年最大挑戰嘅角色，也是一個我很喜歡的角色。對於每一次嘅演出，我都全心全意。謝謝你葉帆，你讓我真真實實地活過你的人生，感受你的痛，到最後明白了也放下了，也謝謝一直支持寶寶大過天嘅朋友，支持葉帆和關志淙的你們！十分感謝大家！」



陳自瑤（Yoyo）在劇中的演出備受讚賞！（電視截圖）

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Yoyo更直言葉帆是她從影以來最多喊戲的角色，而她每場喊戲都十分打動人心，令觀眾大感心痛，網民紛紛留言大讚她演技出色，睇好她在台慶頒獎禮上奪得最佳女配角，視后胡定欣更留言道：「Year of YoYo Chan」！Yoyo近期先後勝出配音節目《好聲好戲》及帶貨節目《識貨》，無論是演技還是主持能力都備受讚賞，更獲得「綜藝女神」的稱號，今次再證明自己的演技，今年絕對是Yoyo的豐收之年！

Yoyo在配音節目《好聲好戲》中奪冠。（IG@chenchiyiu）