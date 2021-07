寶寶大過天｜車婉婉演繹「撕裂的痛」　爆囝囝入戲：流眼淚攬住我

撰文: 董欣琪 最後更新日期: 2021-07-09 19:15

在TVB劇集《寶寶大過天》中飾演高姐的車婉婉,劇中有一個13歲的女兒Chloe(江芷銦飾),不過Chloe正值反叛期,兩母女經常嗌交,Chloe更玩直播死亡挑戰,幸好悠悠(岑麗香飾)同高姐及時趕返屋企阻止。雖然高姐同Chloe大吵一場,高姐更摑了囡囡一巴,但在悠悠的幫助下,兩母女關係緩和,高姐更回憶起以前親力親為照顧Chloe,這對母女終於和好如初!

劇中高姐(車婉婉飾)是一位在職單親媽媽,獨力撫養囡囡Chloe(江芷銦飾)。(電視截圖)

日前劇情講到高姐哭訴做單親媽媽的辛酸,原來Chloe出世時發現心臟有個窿,所以高姐做了兩年全職媽媽照顧囡囡,但其後老公生意失敗離世,高姐要獨力湊女,同時還要兼顧事業,不過就少了時間陪伴女兒成長,導致母女關係緊張。不少觀眾都大讚車婉婉的演出,既呈現出高姐心中的無奈及自責,又表達到單親媽媽的心聲,句句都打動人心!

高姐哭訴做單親媽媽的辛酸,完美表演「撕裂的痛」!(YouTube影片截圖)

而車婉婉事後亦有在IG發表感受:「自己好喜歡高姐這個角色,因為佢係另一類在香港典型的媽媽,情緒有多重層次。回想起拍攝當晚,感受濃郁,依家睇返,我自己都頂唔住流淚。」車婉婉完美表演「撕裂的痛」,不但令觀眾感同身受,連囝囝BBQ都相當入戲,不忍心看到媽咪傷心:「當下BBQ先生睇到MaMa嗰兩場戲,好唔開心,一路睇,一路好多問題,例如『點解要Get out of my house?』同埋流晒眼淚咁攬住我,話比我知佢好Sad.(對唔住大家,實在發生得太突然,I wish我拍低咗)然後,呢兩日係咁叫MaMa重播,又係咁喊,係咁話佢唔會曳,『唔想有Kids整到你upset』,唔想MaMa唔開心……好生性呀!」

BBQ邊睇邊喊!(影片截圖)

現年46歲的車婉婉在2013年嫁給比自己細5年的中澳混血兒Jonathon,婚後誕下囝囝Justus(BBQ),一家三口非常幸福。當年車婉婉結婚後考慮到自己年紀大,本來打算找醫生幫忙接受人工受孕,卻竟然成功自然懷孕。雖然成功陀B,但因為她已經42歲,屬高齡產婦,再加上子宮有瘤醫生不建議開刀,最後在2016年痛足13小時才順產誕下BBQ。車婉婉不時在社交平台BBQ的成長點滴,見到BBQ這麼乖,她都大讚囝囝是暖男:「Feel到佢好鍚MaMa,原來拍戲可以順便教仔,佢喊咗幾場。」