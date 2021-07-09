寶寶大過天｜車婉婉演繹「撕裂的痛」　爆囝囝入戲：流眼淚攬住我

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-07-09 19:15

在TVB劇集《寶寶大過天》中飾演高姐的車婉婉，劇中有一個13歲的女兒Chloe（江芷銦飾），不過Chloe正值反叛期，兩母女經常嗌交，Chloe更玩直播死亡挑戰，幸好悠悠（岑麗香飾）同高姐及時趕返屋企阻止。雖然高姐同Chloe大吵一場，高姐更摑了囡囡一巴，但在悠悠的幫助下，兩母女關係緩和，高姐更回憶起以前親力親為照顧Chloe，這對母女終於和好如初！

劇中高姐（車婉婉飾）是一位在職單親媽媽，獨力撫養囡囡Chloe（江芷銦飾）。（電視截圖）

日前劇情講到高姐哭訴做單親媽媽的辛酸，原來Chloe出世時發現心臟有個窿，所以高姐做了兩年全職媽媽照顧囡囡，但其後老公生意失敗離世，高姐要獨力湊女，同時還要兼顧事業，不過就少了時間陪伴女兒成長，導致母女關係緊張。不少觀眾都大讚車婉婉的演出，既呈現出高姐心中的無奈及自責，又表達到單親媽媽的心聲，句句都打動人心！

高姐哭訴做單親媽媽的辛酸，完美表演「撕裂的痛」！（YouTube影片截圖）

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而車婉婉事後亦有在IG發表感受：「自己好喜歡高姐這個角色，因為佢係另一類在香港典型的媽媽，情緒有多重層次。回想起拍攝當晚，感受濃郁，依家睇返，我自己都頂唔住流淚。」車婉婉完美表演「撕裂的痛」，不但令觀眾感同身受，連囝囝BBQ都相當入戲，不忍心看到媽咪傷心：「當下BBQ先生睇到MaMa嗰兩場戲，好唔開心，一路睇，一路好多問題，例如『點解要Get out of my house?』同埋流晒眼淚咁攬住我，話比我知佢好Sad.（對唔住大家，實在發生得太突然，I wish我拍低咗）然後，呢兩日係咁叫MaMa重播，又係咁喊，係咁話佢唔會曳，『唔想有Kids整到你upset』，唔想MaMa唔開心……好生性呀！」

BBQ邊睇邊喊！（影片截圖）

現年46歲的車婉婉在2013年嫁給比自己細5年的中澳混血兒Jonathon，婚後誕下囝囝Justus（BBQ），一家三口非常幸福。當年車婉婉結婚後考慮到自己年紀大，本來打算找醫生幫忙接受人工受孕，卻竟然成功自然懷孕。雖然成功陀B，但因為她已經42歲，屬高齡產婦，再加上子宮有瘤醫生不建議開刀，最後在2016年痛足13小時才順產誕下BBQ。車婉婉不時在社交平台BBQ的成長點滴，見到BBQ這麼乖，她都大讚囝囝是暖男：「Feel到佢好鍚MaMa，原來拍戲可以順便教仔，佢喊咗幾場。」