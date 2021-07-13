寶寶大過天｜吳岱融浪子回頭組「湊仔公聯盟」　現實係顧家好男人

在TVB劇集《寶寶大過天》中飾演阿山（馬國明飾）爸爸游大浪的吳岱融，因為沉迷賭博欠債累累，更拖累阿山一家，父子關係惡劣，不過幸好游大浪浪子回頭，決心做一位好爸爸，更擔起照顧家庭的責任，幫手湊孫。劇情講到阿山、阿風（吳業坤飾）、阿淙（張頴康飾）同游大浪組成「湊仔公聯盟」，帶仔女郊遊，游大浪更鼓勵阿山無須介意「奶爸」的身份，要好好珍惜同囡囡相處的時光，做一位好爸爸！



阿山、阿風、阿淙同游大浪組成「湊仔公聯盟」。（電視截圖）

游大浪浪子回頭，決心做一位好爸爸，更擔起照顧家庭的責任，幫手湊孫。（電視截圖）

劇中游大浪終於「改邪歸正」，現實中的吳岱融名副其實是一位好老公、好爸爸。雖然吳岱融近年在劇集《巨輪II》中飾演高天鷲、《乘勝狙擊》中飾演蔣天龍、《飛虎之潛行極戰》中飾演黑警高逸泰，憑着奸角形象深入民心，但現實中他就是一位顧家好男人。吳岱融同老婆鍾淑慧在1989年拍攝劇集《人·鬼·狐》時認識，並在1995年結婚，婚後育有一子囝囝吳政樺（Justin）。兩人結婚多年一直恩愛，吳岱融經常在社交平台公開放閃，出名是愛妻號的他更將財政大權交給太太，有報道指他們投資有道，在多地都有物業，絕對是圈中的隱形富豪。

吳岱融同老婆鍾淑慧結婚26年，一直好恩愛。（微博@吳岱融HUGO）

吳岱融在節目《爸爸的告白》中向Justin深情剖白。（YouTube影片截圖）

吳岱融曾與Justin一起拍攝節目《爸爸的告白》，在節目中吳岱融笑言會叫囝囝做「BB」，兩父子不但一起打機，還一起學跆拳道，吳岱融更表示：「爸爸為咗你，乜都得。」在節目尾段，他更向Justin深情剖白：「其實一路以嚟，你爸爸我都係一個大細路，我自覺都唔係好識得教人，好彩喺過程入面，有婆婆有媽咪一齊幫手，幫你爸爸同你繼續成長，因為有時我覺得自己有好多嘢，未必做得好好。我作為演員，有時候會比較情緒化，你仲細，未必會明白，又唔知點應對我嘅情緒，但希望你唔好介意，爸爸係愛你㗎。亦都好慶幸，你細細個已經好懂事成熟，甚至幫助爸爸，照顧爸爸。我真係好感恩能夠有一個好似你咁懂事嘅囝囝，I love you！」場面感動。

兩父子感情好好。（YouTube影片截圖）

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入行超過30年的吳岱融因為要到不同地方拍戲，多年來一直在新加坡、馬來西亞、香港、內地等地遊走，為了爭取與家人相處的時間，吳岱融一家三口亦輾轉各地，住遍很多地方，過去一年他更隔離了四次，不過他曾在訪問中透露未來計劃與太太搬回新加坡，因為Justin在新加坡做電腦特技工作，兩公婆希望多點陪伴兒子。雖然吳岱融在鏡頭前霸氣十足，但其實私底下事事以家人為重，正如劇中的大哥浪一樣，十分珍惜與家人相處的時間！

吳岱融絕對是一位好老公、好爸爸！（微博@吳岱融HUGO）