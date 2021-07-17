單對單︱黎瑞恩自揭七年前離婚真相：前夫經常要去內地工作

由黎芷珊主持的節目《單對單》最後一集就請來江美儀及黎瑞恩，與大家分享如何好好享受一個人的快樂。黎瑞恩在節目中先帶黎芷珊去玩滑翔降傘，再到西貢買海鮮自煮，期間黎芷珊問道：「嫁入豪門有冇規矩要守？」黎瑞恩就回答其實生活很自由，與普通人其實沒太大分別，暗示離婚並不是因為嫁入豪門，而是別的原因。



黎瑞恩（Vivian）離婚後成為單親媽媽。（《單對單》截圖）

黎瑞恩（Vivian）於八年前發現胰臟長了兩個腫瘤，但由於腫瘤跟其他器官太接近，因此她選擇放棄治療，曾直言「過一日、賺一日」，更指自己很感激兒女的鼓勵以及支持。她又提及到，有一次在家中休息時，兒女竟跑到身邊，握住她的手說：「希望神賜妳健康。」說到這邊，她即淚如湧泉：「好感動，一起身就要開心，係咪？我啲仔女都大個啦，返到屋企佢睇到我唔講嘢或者瞓低，就會問：『媽咪，妳冇嘢吖嘛？』佢會感覺到妳唔開心。」她又指胰臟腫瘤在八年後自己卻離奇地消失了，連她自己都覺得神奇。

黎瑞恩（Vivian）十分享受生活。（《單對單》截圖）

黎瑞恩（Vivian）在節目指當年前夫因工作而經常要到中國內地。（《單對單》截圖）

談到離婚感受時，黎瑞恩說：「離婚一定會有啲唔甘心，唔使事事都小心翼翼，咩都唔做得，對小朋友又好啲。我成日都覺得兩夫妻經常鬧交，小朋友睇到都會唔開心。」問到離婚原因，黎瑞恩則坦言是性格不合所致：「前夫經常要去內地工作，佢都冇時間，我性格係，覺得唔信你嘅時候，你講咩都會挑剔你。」黎芷珊還追問她曾否挽救過，她則明言「試了幾年」：「但佢最後都話：『冇必要啦，係咪？』真係唔夾。」

退出樂壇後的黎瑞恩，除了與家人一起出席公開活動以外，甚少公開露面。2014年年初，傳出其夫在廣州包養小三逾兩年的新聞，對方比黎瑞恩年輕約20年，兩人後來傳婚變。2014年6月，黎瑞恩接受傳媒的電話訪問中親證自己與丈夫已離婚，而她亦會獨力撫養子女。

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