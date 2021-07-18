外媒爆哈里將帶女兒回王室教堂領洗　梅根脫離王室後首度回英國？

英國哈里王子（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）近年與英國王室接連發生多次衝突，鬧翻後更決意脫離王室移居美國生活，甚至在節目上連番爆王室內幕，令王室形象大受影響。然而近日有傳媒指出，哈里王子及梅根即將回英國帶着一對仔女再次踏進王室領域，在皇家教堂領洗。



哈里與梅根的兒子Archie。（Gettyimages）

哈里王子和梅根自從脫離王室移居美國後，一舉一動依然成為新聞焦點，兩人亦曾在節目上直指英國王室存在種族歧視及漠視兩人的精神，哈里更毫不留情面地指責父親查理斯不懂教仔，兼暗示英女王及已故菲臘親王有份造成這個局面，令王室的形象跌落谷底，引起公眾嘩然。然而，兩人卻將上月出世的女兒以英女王的暱稱「Lilibet 」及戴安娜皇妃的英文名「Diana 」命名，改名為「Lilibet Diana Mountbatten-Windsor」，獲不少英國民眾批評做法不當，英國名嘴Piers Morgan更公開表示兩人的做法很有諷刺意味。

據外國傳媒報道，哈里夫婦離開英國王室後本來打算在美國和英國兩地生活，卻因為遇上疫情及梅根懷孕只好留在美國，直到要出席菲臘親王的喪禮及媽媽戴安娜王妃的冥誕兼蠟像揭幕儀式才兩度隻身回英國，他當時更親口問英女王能否帶女兒回英國，在英女王面前於溫莎城堡的聖喬治教堂接受皇家領洗，就像當時他的兒子Archie一樣。假若成事的話，這將會是梅根離開王室後首度回英國。

哈里王子今年4月出席菲臘親王的葬禮。（美聯社）

現時的王位繼承人依次序為查爾斯王儲、威廉王子、威廉王子的大兒子喬治王子、威廉王子的女兒夏洛特公主、威廉王子的小兒子路易王子、哈里王子以及哈里王子的兒子Archie，有聲音指出，哈里王子此舉是為了讓女兒得到王位繼承權而作出的舉動，假如成事，她則會成為王位的第八順位繼承人。