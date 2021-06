哈里梅根女兒Lilibet取自英女王暱稱　Piers Morgan嘲：非常諷刺

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-06-09 12:15

英國哈里王子(Prince Harry)和梅根(Meghan Markle)的女兒,已於美國時間6月4日出世,名為Lilibet Diana Mountbatten-Windsor。Lilibet這個名字取自曾祖母英女王的暱稱,而Diana則是紀念已故祖母戴安娜王妃。雖然哈里和梅根為女兒改名向英女王及母親致敬,可惜有不少英國民眾都對此反感,而一向作風大膽的英國名嘴Piers Morgan就公開表示兩人的做法很有諷刺意味。

梅根哈里受訪被英國名嘴Piers Morgan鬧爆 暗寸梅根應角逐奧斯卡

哈里和梅根自去年脫離王室移居美國後,今年3月開始先後接受奧花雲費(Oprah Winfrey)的專訪及製作節目《你看不到的那個我》(The Me You Can't See),更大爆英國王室存在種族歧視及漠視兩人的精神,導致梅根一度萌生自殺念頭。哈里更在節目中毫不留面地指責父親查理斯不懂教仔,更暗示英女王及已故菲臘親王有份造成這個局面,一連串的指控令王室的形象跌落谷底。

對於哈里梅根的攻擊性言論,英國多間媒體都報道王室對此既傷心又憤怒,雙方關係亦去到無法修補的地步。得悉兩人將女兒名為Lilibet,一向強烈抨擊哈里梅根的Piers Morgan就公開表示:「很諷刺,不是嗎?這對夫婦在過去幾週一直在詆毀王室和君主制,但卻將寶寶以女王命名。」Morgan接受訪問時表示可能哈里梅根的做法就是美國人所認為的「向王室釋出善意」,但為了尊重兩人的隱私而拒絕發表評論。

雖然有部分英國傳媒都認為哈里梅根將只有已故菲臘親王稱呼英女王的暱稱作為女兒的名字,有貶低英女王的意思,但有報道指,哈里有致電英女王告知此事,只是形式上是通知英女王而不是徵求英女王的意見。

哈里呻在王室成長極為痛苦 指責查理斯不懂教仔矛頭指向英女王?