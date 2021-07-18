寶寶大過天｜馬國明拍到要爆粗　與岑麗香有一幕香艷戲全場拍掌

《寶寶大過天》在上星期劇終，收視表現尚算不俗，兩大主角馬國明和岑麗香的互動令人發笑，梁芯語小朋友可愛得意，這個三人組合除了在幕前夠抵死，幕後原來一樣好笑！早前TVB在社交平台發佈了一片《寶寶大過天》的NG片段，馬國明發揮搞笑本色，除了不小心飲了真紅酒而爆粗之外，更因為導演在他即將親吻香香時嗌cut，令他笑說「今晚無宵夜食」。
👇👇👇即睇兩人香艷一幕同點解馬國明要爆粗👇👇👇
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