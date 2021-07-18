37歲鄧麗欣一改髮型激變少女　借剪頭髮感悟人生

鄧麗欣（Stephy）與台灣男星王子（邱勝翔）上月27日宣布分手，結束逾三年姊弟戀，雙方都表示感激大家行了一段不短的路程。早前舊愛方力申表示不打算與Stephy復合，更明言「冇諗過追番佢喎」，但不排除再有合作機會。他又回覆傳媒稱，未曾聯絡過Stephy，雙方也不是好朋友，自己只是Stephy的粉絲，因為Stephy沒有在網上追蹤他，但他卻有追蹤對方。
不過Stephy看來並沒有受太多相關新聞的影響，今日在IG上傳了一張自己新髮型的相片，37歲的她已變成少女，認真凍顏有術！她在post上更寫上：「本來⋯想剪短d後來⋯又無剪到🤷🏻♀️#人生好多本來#又有好多如果#更多的是後來」，借剪頭髮感悟人生！
👇👇👇即睇吓Stephy靚相同新髮型相👇👇👇
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