TVB引入審劇制度　王浩信《刑偵》低迷隨時累陳自瑤女一劇開唔成

曾志偉與王祖藍今年初重返TVB，李竇安、余詠珊、杜之克等前高層相繼宣佈離任。今日（19日）有報道指，TVB主席許濤決定引入審批團隊，就即將開拍的新劇由頭審視一番。

許濤忽然加入新規矩，據指是因為杜之克擔任出品人的《刑偵日記》收視不理想，長期在20點收視以下，希望重新考慮TVB其他劇本是否合格。需要覆檢的劇集包括陳自瑤（Yoyo）首次做女主角的選美劇《選美的12夜》、馬國明及蔣祖曼主演的律師劇及《巾幗梟雄4》。

Yoyo在劇集《寶寶大過天》中有不少情緒爆發的場面，演技成熟了不少（電視截圖）

馬國明新劇亦受審批制度影響。（資料圖片）

三套劇當中最受影響的是《選美的12夜》，該劇原本打算趁港姐集訓拍攝部份片，增加寫實感，不過目前劇本要過審而暫停製作，有機會因為錯過時機打亂陣腳。而馬國明的劇集，亦因為審批制度，預計要延遲至10月才可以開工。

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