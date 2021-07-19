聲夢傳奇｜姚焯菲未能創造奇蹟　曾被參賽者詹天文批實力不足

《聲夢傳奇》今日進行決賽，最後五位參賽者在一輪激唱後，最終由炎明熹（Gigi）大熱奪冠，在整個比賽中途爆紅的姚焯菲（Chantel）最終只排第二，飲恨失冠！其實Chantel在比賽初段並不被看好，更一度跌進淘汰區，被另一位參賽者詹天文（Windy）批評「唱歌實力真的還不夠」。之後Chantel憑一首《戀愛預告》爆紅，在網上愈來愈多粉絲，更變成大熱門，與另一大熱炎明熹拋離其他參賽者！



又Sweet又唱得的Chantel，在參賽期間爆出不少新聞，當然都不是醜聞，反而令大家更了解這位明日之星，立即跟大家一起看看！

姚焯菲被網民封為「國民初戀」。（影片截圖）

在學校被欺凌

參賽比賽當然有壓力，並不局限於比賽內，在賽場外同樣受壓！姚焯菲曾接受《香港01》訪問時說：「學校啲同學本來好Friend，但係突然之間就會話：『你都唔返學，而家又咁出名，但都唔會同我玩㗎啦，你啲功課都唔會做㗎啦，咁我唔同你講嘢，又咩功課又咩測驗，都唔會同我講幾時囉。』我會覺得好唔開心，每一日一返到學校，見到佢，佢又唔同我講嘢，真係一件好唔開心嘅事，但係有部份同學都好支持好鼓勵我，叫我唔好唔開心，話：『我會幫你。』同你講幾時有功課幾時有測驗。」

Chantel曾說在學校被欺凌。（資料圖片）

過千尺豪宅曝光

在比賽期間，《聲夢傳奇》製作組特意準備節目《STARIES聲夢定時動態》，讓觀眾可以多方面了解參賽者，其中一集林君蓮（Kaitlyn）突擊Chantel的家居，同時亦令Chantel的家中環境曝光，不少網民即標籤她為「有錢女」，她坦言不怕被標籤會專注做好比賽：「我唔怕，做好個比賽就足夠。冇咩嘢要隱瞞。」對於有指父母為Chantel能夠就近上學而豪擲2000萬，搬到學校附近居住，她回應指：「其實我由細到大都住嗰間屋，我冇搬過。」

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有個型男兼有錢爸爸

住大屋，家底當然也有一定的份量，近日有傳媒透露，原來Chantel的爸爸相當把炮！她的爸爸名叫姚輝文，擁有紐卡斯爾大學文學士學位和卡迪夫商學院的工商管理碩士學位，現在擔任「今翊資本」的首席財務官和常務董士，在行內享負盛名。53歲的姚爸爸除了事業有成之本，保養也非常好，即使已踏入中年，但依然有型！談起家庭背景曝光，她直言：「之前都諗住會有呢一日，我唔會太過介意，只不過希望大家會留意多啲我唱歌方面嘅嘢。（屋企人點睇？）佢哋有留意到，但係都唔係特別介意。」

有型！（網上圖片）

曾被Windy批實力不足

在第三輪比賽中，Chantel為好友詹天文Windy伴舞。由於二人連日勤力綵排，Chantel似因虛耗過度，在節目錄影前兩小時不支暈低，需送往醫療室臥床休息，狀甚痛苦。其實兩人私底下非常友好，在第一階段，Chantel曾跌進淘汰區，Windy對好友說出一番肺腑之言，指：「Chantel的唱歌實力真的還不夠，你在外面，如果想走這條路，真的要花更多更多時間練習，才可以有更好的實力和自信。」可能正正因此此番話，Chantel知恥近乎勇，一路過關斬將去到最後。

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