電影導演會頒獎禮丨《奪冠》橫掃4獎　導演陳木勝獲追頒榮譽大獎

香港電影導演會因疫情關係，今年度頒獎典禮未能舉行，改為在網上公佈得獎結果。陳可辛執導的《奪冠》成為今年度大贏家，掃下4獎，包括「最佳電影」，去年8月因鼻咽癌病逝的陳木勝導演，獲大會頒「榮譽大獎」。

導演陳木勝（圖中）在8月23日因鼻咽癌病逝，終年58歲。他80年代入行，拍攝多部膾炙人口的影視作品，包括《天若有情》、《掃毒》、《新警察故事》，更曾5度獲得金像獎提名。（資料圖片）

鞏俐在《奪冠》飾演郎平像真度極高。（電影劇照）

《奪冠》除了贏得「最佳電影」，另外陳可辛成為「最佳導演」、鞏俐獲選「最佳女主角」及白浪成為「最佳新演員」。「最佳男主角」由港劇片《一秒拳王》周國賢奪得，而文念中執導的紀錄片《好好拍電影》，以許鞍華為題材，獲頒新晉導演。文念中回覆傳媒時感謝香港電影導演，並再次多謝許鞍華導演一口答應拍攝：「同埋不厭其煩俾我和團隊跟拍了多年，去講述一個香港電影人的成長和努力嘅故事，使我願望成真！我要多謝我嘅製作團隊成員潘蘇晨和姜雯潔，還有監製廖婉紅和所有入埸支持呢部電影的朋友。」