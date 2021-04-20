《一秒拳王》票房破$1,556萬超越《幻愛》　打出疫情下港產片冠軍

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-20 19:00

熱血港產片《一秒拳王》自上映以來大獲好評，電影公司今日（20日）宣布《一秒拳王》票房超過HK$15,561,796，更超越去年港產片《幻愛》（總票房：HK$15,292,371），成為疫情下純本土港片第一！感謝香港人力撐香港電影！

《一秒拳王》破$1,556萬票房，成為疫情下純本土港片第一！（電影海報）

導演兼主演的ToNick主音趙善恆（恆仔）對於《一秒拳王》在票房及口碑上所達到的佳績感到非常感動：「再一次衷心多謝入場支持的朋友，及《一秒拳王》台前幕後的付出。一套本土電影能做到這成績，我相信大家的支持對香港本土的製作團隊及製作人都是一個非常大的鼓勵。我希望能繼續拍攝更多電影，亦希望大家能繼續支持香港本土電影。」對於電影已上映超過一個月，恆導亦對《一秒拳王》最後能走得多遠表示期待：「電影上映至今已步入第六個星期，《一秒拳王》能走得多遠、或能創造什麼記錄和成績，就靠大家口耳相傳，再一次感謝大家對《一秒拳王》的支持。」

導演兼主演的趙善恆衷心多謝入場支持的朋友。（資料圖片）

而男主角周國賢（Endy）在戲中的演出突破以往所有角色，雖為《一秒拳王》而弄得傷痕累累，但演技備受讚賞，如今不單贏盡口碑，更有出色的票房成績，周國賢對香港觀眾的支持非常感動：「電影開畫以來，一直也只單向地去感謝每一位入場的觀眾們這個多月來熱烈的反應、感謝這電影團隊們的努力所帶出的力量和鼓勵等……我卻想不到，原來這電影也一直在鼓勵和感動著我！在首映的時候、在謝票的時候、還有在自己偷偷到戲院四五六七刷的時候…我也被當中那份熱血、那明知多難撐也一定要站起來的energy（力量）感動過很多次。電影這一個媒介，令我們相遇，然後互相影響！加油！」

周國賢自己都有偷偷到戲院七刷《一秒拳王》。（梁博恩提供）