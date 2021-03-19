一秒拳王｜魔鬼教練梁博恩堅持跟足拳法　周國賢：未試過咁辛苦

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-19 22:00

熱血打拳電影《一秒拳王》由ToNick成員趙善恆自編自導自演，同場更有周國賢（Endy）、張建聲、泰國小鮮肉《出貓特攻隊》Nonkul、林明禎，現時票房已衝破400萬，票房成績的確得來不易，當中有份訓練眾人的動作指導的梁博恩中前接受《香港01》訪問，他都有講拍攝過程中的辛酸。

《一秒拳王》現時已擊破400萬。（官方圖片）

提起《一秒拳王》，恆仔十分感謝大家支持。（葉志明 攝）

其實日前恆仔出席《#PTGF出租女友》時，笑言拍《一秒拳王》時非常辛苦，著記者一定要問下教練梁博恩：「點解嗰時要咁糟質我哋啊？」今日記者致電梁博恩，其回應爽直有力：「唔糟質佢哋點會有而家嘅成果呢～哈哈！其實一開頭都係當佢哋正常學生咁教，出拳、步法，不過後來都係因為唔夠時間，得返兩個月時間，所以要當佢哋真係出賽拳手咁去操，大家喺片尾見到嘅鐵皮屋其實喺天台上面，每日上去都要先行6層樓梯，已經熱好晒身，呢間鐵皮屋真係為佢哋而設，真係地獄場所嚟。」

為拍攝電影《一秒拳王》，梁博恩訓練周國賢和趙善恆。(照片由受訪者提供)

點解會稱之為地獄場所呢？恆仔透露：「其實第一次上去真係暈低，因為特登唔開冷氣，又要花好多體能，真係會抖唔到氣，加上好多時間我哋一路度劇本動作，本來都只係坐喺到，度度下就話起身嚟試下喇！就又開始打架啦！」而梁博恩就講到當時真係好熱，同埋再將佢哋由0操到100真係要谷到盡，他都有試過跟恆仔一試在擂台上真正打一次，好讓他感受一下，他：「其實佢哋已經學咗好多，不過到真係要打個陣未必轉得切，所以會亂、驚同埋唔習慣。」

梁博恩大讚周國賢最有打拳天份。（照片由受訪者提供）

周國賢最有打拳天份

至於問到邊位學生最好又有邊位差一點點時，梁博恩大讚：「Endy好好，佢真係好有天份，可能佢又白紙一張，加上又好信任我，真係叫佢做咩都照做又做到，阿聲（張建聲）就差啲啲，因為佢初嚟個陣因為上一部戲所需身型問題，較為重同遲鈍，入面有個鏡頭佢亂打，反面Endy好純熟咁避開晒，不過Endy一開始已經受咗傷，某程度上對佢嚟講都有唔少難處。」

周國賢自己都話：「咁大個仔未試過捱得咁辛苦。」（《一秒拳王》電影劇照）

梁博恩續指出：「本身大家見到Endy都係好瘦，佢真係好努力谷盡晒出嚟，又要增肌、飲蛋白粉，佢真係好厲害，佢自己都話『咁大個仔未試過捱得咁辛苦』，呢班男仔有樣好，佢哋又唔會頂唔順，反而一大班一齊操，有時仲會鬥做得多，你做十下我就十二下，真係好有心！」

電影《一秒拳王》拍攝花絮。（照片由受訪者提供）

唔會隨便放過佢哋

梁博恩跟一眾演員打成一遍，同出同入，一齊捱過咁刻苦的操練，問及他有冇因此而放過一班大男孩時，他：「我好執着呢啲細節位，拳法要打得準打得啱先可以過關，觀眾都會識睇、識打拳，絕對唔可以求其。而且監製都有俾壓力我架！要佢哋一定有腹肌，影相先會好睇，仲好記得阿聲戒得最清，仲着住膠衫焗汗去操，務求早日成功修身。」

梁博恩笑言：「唔糟質佢哋點會有而家嘅成果呢～哈哈！」（照片由受訪者提供）

林作有機會贏

近日林作、鍾培生9月舉行的「林鍾一戰」拳賽成為全城熱話，問及梁博恩覺得林作有否勝算時，他：「勤力操會有機會嘅，鍾培生本身有底子，林作想贏一定要加緊訓練，知道佢搵咗向柏榮做教練，師傅都一定會有一套拳法去對付對手，有得打嘅。（身形點先會有優勢？）當然高大會有優勢啦，比如你出拳伸直手都會先擊中對方，加上你嘅身型同埋反應都好大影。」

《#PTGF出租女友》開鏡日，恆仔跟鍾培生都有同場，恆仔表示未有機會跟對方交流打拳。（葉志明 攝）